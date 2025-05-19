關稅休戰對美出口激增？ 中國強調外貿多元化發展

對於美中大幅降低加徵關稅，未來幾個月對美出口是否會激增，中國國家統計局新聞發言人付凌暉今天表示，美中降低關稅有利雙方貿易增長，但接著在回應中強調中國外貿多元化發展。

中國國務院新聞辦今天舉行2025年4月份國民經濟運行情況記者會。有媒體詢問，基於美中近期在瑞士達成的關於大幅削減關稅的協議，是否預計未來幾個月對美國的出口將出現激增，以及對於今年的外貿展望。

付凌暉表示，美中大幅降低關稅，有利雙方貿易增長，也有利世界經濟復甦。當前國際環境依然複雜嚴峻，單邊主義、保護主義抬頭，嚴重衝擊國際經貿秩序，制約全球經濟增長。

付凌暉接著指出，但是國際合作共贏的大勢不會改變，中國堅定擴大對外開放也不會改變，外貿多元化穩步推進，促進外貿發展的政策持續顯效，將繼續支持外貿穩健發展。

他說，4月份，外部環境發生急劇變化，外貿壓力加大，但是中國外貿保持了平穩增長。從外貿的特點來看，對東協和共建「一帶一路」國家的進出口增長加快。民營外貿企業積極應變，通過市場多元化策略等有效應對，效果比較明顯。產業升級發展，技術含量較高的機電產品市場競爭力不斷增強，成為出口的增長點。

對於媒體進一步提問，外貿企業面對關稅迅速上升以及訂單暫停，對整體經濟運行有何影響，以及就業受到什麼影響？

付凌暉指出，「大家有很多疑問，為什麼中國經濟在外部衝擊的條件下能夠保持這樣平穩的增長？」

他聲稱，面對外部衝擊，中國經濟能夠頂住壓力穩定增長，是因為中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，以及宏觀政策協同發力、各方面積極應變，更是推動高質量發展、加快構建新發展格局的結果。

他宣稱，「中國經濟是一片大海，不是一個小池塘」，並說中共18大以來，「準確洞察國內國際發展大勢，做出推出高質量發展的重大決策部署」，以及宏觀政加力顯效，為穩定經濟發揮作用。

不過，這場記者會上，付凌暉也承認，外部環境複雜變化，對中國勞動力市場帶來一定壓力。在此背景下，下階段「要堅定不移辦好自己的事」。