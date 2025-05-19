快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

輝達台灣總部在北士科！黃仁勳封「星群」 笑稱：就是有點貴

聯營航班失靈？長榮賣票土航不認 旅客伊斯坦堡驚魂

關稅戰停火 陸企出口美國報關量2天大增600%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在中美關稅戰暫時停火後，據稱大陸企業出口美國報關量，兩天就大增600%。（中通社）
在中美關稅戰暫時停火後，據稱大陸企業出口美國報關量，兩天就大增600%。（中通社）

中美關稅戰暫時停火後，物流企業業務量激增。據央視財經報導，廈門自貿片區的一家物流企業負責人介紹，僅僅兩天時間，企業出口到美國的報關量就從之前的每天30票左右增長到目前的每天超200票。

央視財經稱，目前美線市場的詢單、訂艙量顯著增加，即將進入發貨「高峰期」。廈門自貿片區的一家物流企業負責人表示，5月12日，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》發布後，雙邊關稅相應調整，僅僅兩天時間，企業出口到美國的報關量就從之前的每天30票左右增長到目前的每天超200票。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉19日亦表示，中美大幅降低關稅，有利於雙方貿易增長，也有利於世界經濟復甦。

付凌暉指出，在外部衝擊加大背景下，中國外貿能夠頂住壓力持續增長，一方面反映出產業基礎堅實的支撐能力，二是反映出外貿快速調整的應變能力，外貿企業開拓市場能力增長，在貿易摩擦、供應鏈波動當中，具備較強的調整能力。三是展現出穩外貿政策的保障能力。

他說，4月儘管外部衝擊影響加大，但中國經濟回升的態勢沒有改變。隨著政策逐步落實落地，將有利於經濟持續回升向好，此外，消費對經濟增長的拉動有望持續增強。總的看，中國經濟有望保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。

付凌暉同時指出，中國4月市場銷售穩步回升，以舊換新政策效應持續釋放，但消費增長的內生動力還需進一步增強。

關稅 川普

延伸閱讀

美俄今晚10時通話！英德法搶先致電川普籲1事 本周是俄烏停火關鍵

美國稱「考慮開放台積電赴阿聯酋設廠」 網看傻眼：真變美積電？

雙普周一將通話！川普喊話結束「血腥屠殺」 普亭會給面子嗎？

川普19日通話普亭 俄烏各擬停火提案 克宮：不排除普澤會

相關新聞

川普減稅法案在美國眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

美國總統川普推動的減稅法案因為共和黨內訌對支出削減的爭執而延遲數日，但周日終於闖過預算委員會頭一關，為本周在眾議院表決鋪...

關稅戰停火 陸企出口美國報關量2天大增600%

中美關稅戰暫時停火後，物流企業業務量激增。據央視財經報導，廈門自貿片區的一家物流企業負責人介紹，僅僅兩天時間，企業出口到...

共和黨拚本周過關稅改案殘酷真相：美預算赤字不減反增

眾議院共和黨為美國總統川普所謂「大而美」的稅收與支出法案細節最後一刻陷入僵持，凸顯一個殘酷的現實：這計畫非但不會縮減聯邦...

美中貿易戰最後美方讓步 各國漸漸覺得也有必要硬起來

中國大陸和美國談判貿易戰休兵時毫無退讓，不少國家認為應該起而效尤，也有必要在貿易談判對川普政府採取較強硬的立場。

不真誠談判就加稅！美財長：缺乏善意國家開徵最高關稅

金融時報報導，美國財政部長貝森特18日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問警告，對於不願「真誠談判」的國家...

美財長：談判欠善意國家 關稅回到解放日水準

美國財政部長貝森特今天表示，貿易談判缺乏善意與未採行動的國家，關稅將回到4月2日宣布的稅率，這些國家將收到明示關稅的信函...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。