美中貿易戰最後美方讓步 各國漸漸覺得也有必要硬起來

中國大陸和美國談判貿易戰休兵時毫無退讓，不少國家認為應該起而效尤，也有必要在貿易談判對川普政府採取較強硬的立場。

反而美國總統川普願意大幅讓步，對中國大陸145%關稅調降至30%，讓各國政府大感意外。這些政府迄今一直配合美方要求談判，不敢實施關稅報復。

中方強硬談判策略為自己爭取到有利的協議後，循外交途徑求速戰速決的國家開始懷疑是否用對了策略。

原美國貿易官員、現為新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問研究員奧爾森（Stephen Olson）說：「這改變了談判的動態，很多國家觀察日內瓦談判的結果，並得到結論，認為川普開始意識到自己過度強硬的手段。」

從大國動向來看，他們逐漸意識到自己握有比先前預期更多的談判籌碼，擁有不急於協商的實力。

南韓

南韓呼聲最高的總統候選人李在明表示，與美國的貿易談判不必急於達成初期協議，並批評現任臨時政府操之過急。

如今90天的關限期已過了一半，川普上周表示，與150個國家協商貿易協議的時間不夠，美國可能會在未來兩到三週內單方面實施較高的關稅。

印度

儘管川普表示印度準備降低所有對美國貨品的關稅，但印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）對記者表示，貿易談判仍在進行中，「遽下判斷為時過早。」印度商務部長戈雅（Piyush Goyal）將赴美國進一步協商。

GeoMacro首席策略師帕皮奇（Marko Papic）說：「很多國家可能會效法中國，認為和川普總統談判的正確方向是堅定立場、保持冷靜，迫使他屈服。」

日本

日本貿易官員預定本周訪問華盛頓。負責日本關稅事務的首席談判代表赤澤良誠本月初表示，他希望能在6月和美方達成協議，但最近據日本媒體報導，更可能在7月，並且會在參議院選前達成協議。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）說：「排隊的人都在想，又何必排隊？這項協議讓中國跳過排隊，而且對美國並沒有明確的好處，所以對其他國家來說，看在眼裡更痛苦。」

就連美國官員也表示，談判需要更長時間。美國商務部長盧特尼克接受彭博電視訪問時表示，與日本和南韓的談判將需要時間。美國財政部長貝森特上周表示，歐盟因缺乏共識而妨礙了談判的進展。

不過，新加坡國立大學教授、前世界銀行中國主任郝福滿（Bert Hofman）提醒，「對大多數國家來說，對美國採取強硬立場風險相當大」。

加拿大

加拿大就是一個典型例子，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）上周報告，加拿大已實質上停徵幾乎所有對美國商品的關稅。然而，加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）周末駁斥此說，他說加拿大政府仍保留對數百億美元美國商品的25%報復性關稅。

越南

而對越南來說，因1/3經濟依賴對美貿易，意味著除了嚴正抗議之外並無籌碼。