不真誠談判就加稅！美財長：缺乏善意國家開徵最高關稅

金融時報報導，美國財政部長貝森特18日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問警告，對於不願「真誠談判」的國家，美方將恢復總統川普於4月2日宣布的最高關稅稅率。

貝森特表示，美國將發函通知那些拒絕善意談判的國家，部分國家稅率高達數十個百分點。他強調：「如果不想談判，那就回到4月2日的水準。」

這番談話反映出美方貿易談判進程緊張，也與川普先前聲稱「各國爭相與美國談判」的說法形成對比。

儘管美中達成90天關稅緩解協議，雙方稅率分別降至30%與10%，但柬埔寨、寮國、越南仍在4月2日當天遭重課關稅，稅率高達46%至49%。

墨西哥與加拿大則避開對等關稅，僅違反USMCA規定的商品遭課25%。英國是首個與川普政府達成協議的國家，雖降低部分出口關稅，但大多數商品仍維持10%稅率。