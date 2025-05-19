美國副總統范斯會歐盟主席 盼推進貿易談判

美國副總統范斯今天與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼見面，並表示他期盼這場會面將有助於推進歐盟（EU）和美國間的貿易談判。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）、梅洛尼（Giorgia Meloni）和范斯（J.D. Vance）都出席羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒。儀式結束後，范斯坐在范德賴恩和梅洛尼身邊，並表示：「歐洲是美國重要盟友…但是，當然，我們在諸如貿易等議題上有點意見不合，就像朋友間有時也會如此。」

他說：「我認為我們將會進行很好的談話，但願這會是歐洲和美國之間某種長期貿易磋商、某種長期貿易優勢的開端。」

白宮已經對進口鋼鐵、鋁材和汽車課徵25%關稅，並對幾乎所有國家課徵10%的基準關稅。同時，如果90天緩衝期談判失敗，額外課徵的「對等關稅」對歐盟的稅率為20%。

范德賴恩指出，歐盟和美國的貿易關係規模為全球最大，每年價值超過1.5兆美元。

她補充表示，雙方已經交換談判文件，概述將進一步商討的各個領域。

她說：「現在我們已經交換文件，專家正在進行深入研究、商討細節，這很重要。」

「每個人都知道魔鬼藏在細節裡，不過我們的共同目標就是我們希望最終能夠談成對雙方都划算的交易。」

自從川普重返白宮以來，范德賴恩還未能與他安排好展開正式會晤，兩人僅於上個月在前任教宗方濟各（Pope Francis）喪禮上短暫交談。