川普：沃爾瑪應吃下關稅 不能向顧客收取任何費用

美國總統川普17日砲轟零售商巨擘沃爾瑪（Walmart）暗示可能因關稅而漲價的訊息，要求別把漲價歸咎於關稅，而且沃爾瑪和中國大陸應該「吃下關稅」，揚言「我在盯著」。投資人原本期望目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）及Lowe's等零售商本周都將公布上季財報，能發表對關稅看法，如今可能「打太極」避談漲價。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上周表示，他感謝川普為貿易所達成進展，但關稅稅率還是太高，由於零售利潤微薄，可能無法吸收所有關稅成本，在受關稅影響的產品陸續到店之際，計劃本月與今年夏季初調漲部分產品售價。

財務長瑞尼（John David Rainey）表示，可能未來幾周調漲。

川普17日則在Truth Social發文批評沃爾瑪，並以大量全大寫的字母表達他的憤怒，「沃爾瑪應該停止試圖以關稅為全面調漲的理由。沃爾瑪去年賺了好幾十億美元，遠超過預期」，「沃爾瑪和中國之間，他們應該吃下關稅，而不是向寶貴的顧客收取任何費用」。他說：「我在盯著，你們的顧客也是！！！」

川普同日也再度砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾，「幾乎所有人的共識就是，『Fed降息宜早不宜遲』」，「太遲鮑爾，一個以太遲而聞名的人，可能會再次搞砸，但是誰知道」？

沃爾瑪發言人17日則表示，該公司一直努力盡可能維持低價格，在零售利潤微薄的情況下，未來也將盡力維持低價格。知情人士透露，董明倫上月和其他同業執行長會見川普時，就警告關稅可能會導致商品漲價。

本周將會有更多零售商發布上季財報與未來財測，投資人期待能聽到更多關於關稅對消費者支出影響的看法，特別是是否會跟進沃爾瑪漲價，但在川普的威脅下，這些業者的主管可能避談漲價訊息。

分析師認為，受寒冷天候、消費者支出審慎及關稅不確定性影響，目標百貨上季營收可能低於預期，也可能調降全年財測。家得寶和Lowe's上季同店銷售也可能因為相同原因而不如分析師預估。