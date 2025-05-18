快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

誰殺了全國第一的桃園埤塘風景？安全與美學都輸掉

沃爾瑪擬漲價 川普：不該怪罪關稅或轉嫁消費者

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，連鎖零售商沃爾瑪Walmart）應該「吃下關稅」，而不是將公司本身漲價怪罪於他的政府對進口商品課徵關稅。

路透社報導，川普這番話是針對全球最大零售商沃爾瑪近日對外表示，由於高額關稅，該公司將不得不在本月稍晚開始漲價行動。

川普在社群媒體貼文表示：「沃爾瑪應別將整個供應鏈漲價的原因怪罪於關稅。沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠遠超出預期。」

川普表示：「正如所言，沃爾瑪和中國之間應該『吃下關稅』（EAT THE TARIFFS），不應向顧客收取任何費用。」

沃爾瑪表示，公司一向致力於盡可能地壓低價格，這種做法不會停止。

沃爾瑪在給路透社的聲明表示：「考慮到零售利潤率較低的現實情況，我們會盡量把價格維持在低檔，且盡量愈久愈好。」

沃爾瑪執行長道董明倫（Doug McMillon）15日表示，由於零售利潤較低，沃爾瑪無法吸收所有關稅成本。他說，即便如此，公司仍致力於確保主要來自中國的日用百貨的關稅成本，不會推高食品價格。

由於美國和貿易夥伴出現摩擦，尤其是和中國，同時消費者也在減少支出，因此許多美國企業已大幅削減或下調全年業績預測。

沃爾瑪是衡量美國消費市場的風向球，這家公司對關稅影響明確表態，是為貿易戰如何影響零售業的訊號。沃爾瑪比其他公司更積極地管理成本來保持低價，這是向來有名的。

全球每週有2.55億人在沃爾瑪門市購物或在網上下單；90%的美國人口居住在距離沃爾瑪16公里的範圍內。

Walmart 川普 沃爾瑪 關稅

延伸閱讀

川普關稅超級核彈 成衣廠「邊走邊看」

逾兆美元商機！黃仁勳中東奪肥單 謝金河：全球供應鏈將洗牌

川習該見面了！專家：川普是「最合適領袖」可促美中針對台灣問題妥協

川普轟Walmart拿關稅藉口漲價！嗆「應與中國喬好由誰吞下關稅」

相關新聞

川普轟Walmart拿關稅藉口漲價！嗆「應與中國喬好由誰吞下關稅」

華爾街日報報導，全球最大零售商沃爾瑪公司（Walmart）本周以高額關稅為由，表示月底可能部分商品漲價，隨後美國總統川普...

川普關稅戰加上敵意言論 歐洲消費者反感抵制美國貨

川普對歐洲課徵關稅引發歐洲消費者反感，民間已出現抵制美國貨運動，範圍擴及汽車、食品、運動鞋到影音串流平台，一些原本在歐洲頗受好評的美國經典品牌，形象也大受影響。

美歐關稅談判 打破僵局

知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。

經濟學家史賓塞：美關稅戰可能推動陸、歐走向多邊貿易體系

二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞昨天表示，美國總統川普發起的關稅戰，可能會推動中國大陸、歐洲以及其他主要新興經濟體走向...

美議員憂心 關稅政策若失控恐淪「美國孤立」

美國聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨、參院軍委會民主黨首席議員利德，以及參院情報委員會民主黨籍副主席華納本周致函川普，...

美減稅法案在眾院卡關 川普喊話盡快通過

美國聯邦眾議院預算委員會十六日未能通過減稅、砍支出的包裹法案。美國總統川普則呼籲說，共和黨籍議員必須團結一致支持「這個又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。