美歐關稅談判 打破僵局

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。

英國金融時報（FT）報導，根據四名知情人士和該報看到的歐盟簡報，美歐近日終於首次交換談判文件，粗略歸納要討論的領域，包括從關稅、數位貿易到投資機會等。

據了解，幫助推動美歐打破僵局的是美國貿易代表葛里爾。他私下告誡歐盟外交官員，美方對歐盟拒絕提交任何書面提議感到日益沮喪。若布魯塞爾不先有行動，川普4月宣布對歐盟加徵的20%對等關稅，7月將分毫不差恢復實施。

不過，根據歐盟簡報，歐盟執委會最高貿易官員魏恩德（Sabine Weyand）仍向會員國表示，歐盟必須保持冷靜行動，切勿屈服於美方渴望達到的「快速勝利」。她提醒會員國，有些美國關稅可能還是會繼續實施，尤其是在美國希望回流生產的產業，像是鋼鐵和汽車製造。

川普仍維持對鋼鋁和汽車加徵的25%關稅，並威脅對藥品、半導體、銅、木材、關鍵礦物和航太零件加徵關稅。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）向FT表示，他希望透過增購美國天然氣、軍備和農產品來降低美歐貿易逆差，但美方已多次對歐盟的附加價值稅、數位服務管制、食品標準及特定美國產品關稅表達關切。

他說，歐盟不會接受美國廢除附加價值稅或降低數位管制的要求，但對降低對中國大陸關鍵原物料和藥品的依賴持開放態度，也願考慮對疑似獲補貼的大陸輸歐商品加徵關稅。

川普 關稅

延伸閱讀

川普減稅法案被眾院擋下…可能少算了財政赤字

美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘

美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平

美共和黨眾議員內鬨法案卡關 川普財政政策遇挫

相關新聞

美歐關稅談判 打破僵局

知情人士表示，美國和歐盟終於打破數周來僵局，開始認真展開貿易談判，以阻止川普關稅的最糟局面發生。

經濟學家史賓塞：美關稅戰可能推動陸、歐走向多邊貿易體系

二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞昨天表示，美國總統川普發起的關稅戰，可能會推動中國大陸、歐洲以及其他主要新興經濟體走向...

美議員憂心 關稅政策若失控恐淪「美國孤立」

美國聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨、參院軍委會民主黨首席議員利德，以及參院情報委員會民主黨籍副主席華納本周致函川普，...

美減稅法案在眾院卡關 川普喊話盡快通過

美國聯邦眾議院預算委員會十六日未能通過減稅、砍支出的包裹法案。美國總統川普則呼籲說，共和黨籍議員必須團結一致支持「這個又...

川普：美無法與所有人會談 會為無法達成協議國家設天花板上限

美國總統川普十六日指稱，若美國日前沒有與中國大陸在瑞士日內瓦達成協議，中國可能會分崩離析，他當然願意與中國國家主席習近平...

英國金融時報：打破僵局 美與歐盟展開關稅談判

英國金融時報十六日報導，根據四位知情人士和該報看到的一份歐盟簡報，美國和歐盟終於打破近幾周來的僵局，最近已首度交換談判文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。