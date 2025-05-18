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美議員憂心 關稅政策若失控恐淪「美國孤立」

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨、參院軍委會民主黨首席議員利德，以及參院情報委員會民主黨籍副主席華納本周致函川普，提到他宣布的關稅政策將造成美國家庭支出增加、推升通膨和削弱美國與其盟友、夥伴的關係，最終將損害美國國安利益，並敦促他重新思考此一政策。

信中還寫道，川普政府一面加徵關稅，一面又敦促美國的歐洲及印太夥伴增加國防支出，包括呼籲北約（ＮＡＴＯ）盟國將國防支出提高至國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五、台灣增至百分之十，此時發動貿易戰將抑制經濟成長並提高成本，進而影響這方面的努力。

三人盼政府官員說明現行關稅措施對盟友、夥伴關係帶來的影響。三人還示警，一旦關稅政策失控，「美國優先」恐淪「美國孤立」。

川普 議員 關稅

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