美減稅法案在眾院卡關 川普喊話盡快通過

美國聯邦眾議院預算委員會十六日未能通過減稅、砍支出的包裹法案。美國總統川普則呼籲說，共和黨籍議員必須團結一致支持「這個又大又美的法案」，稱共和黨不需要「騷包的人」，希望法案盡快通過。

眾院預算委員會十六日處理推動多項川普政府政策的法案，最終以十六比廿一票，其中有五位共和黨籍議員跑票，未能將法案送出委員會，打亂眾院共和黨籍議長強生希望在廿六日「國殤日」前將法案送進聯邦參議院的如意算盤。

投不贊成票的共和黨籍議員分別為：羅伊、諾曼、布雷欽、克萊德和斯馬克；羅伊對法案表達不滿，認為法案內容不如預期，沒辦法處理聯邦財政赤字問題。

預算委員會的否決，並不代表該法案的最終結果，其內容將重新調整並送回委員會進一步辯論，預定自十八日晚間十時（台灣時間十九日上午十時）起，再做新的表決。

川普十六日就在自創社群媒體真實社群發文，要求黨籍議員必須團結支持法案，不僅能為美國人民減稅，也將把數百萬名非法移民從醫療補助中剔除。

川普說，若不能通過這項法案，美國將遭受莫大衝擊，民眾將增加百分之六十五的稅；若出現這種結果，選民雖會責怪民主黨，但也無助於支持共和黨的選民。

川普還說，共和黨不需要騷包的人，要求大家別再嘴上說說，應盡快通過法案；是時候糾正拜登政府和民主黨留下的爛攤子了。

白宮十六日也連發兩則新聞稿，先是宣稱龐大的華麗法案能確保美國醫療補助，又可剔除一四○萬名非法移民，法案也能阻擋任何無法核實公民權、國籍以及「可接受」的移民身分申請者。第二則強調「一個世代一次的機會」，指法案有五大優點，包括為美國人民減稅、確保醫療補助和川普政府的邊境政策、讓民航交管現代化，還有終止納稅人「資助」的未成年變性手術。