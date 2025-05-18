聽新聞
0:00 / 0:00

經濟學家史賓塞：美關稅戰可能推動陸、歐走向多邊貿易體系

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞（左）。美聯社
二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞（左）。美聯社

二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞昨天表示，美國總統川普發起的關稅戰，可能會推動中國大陸、歐洲以及其他主要新興經濟體走向一個「比較合理的、可行的」多邊貿易體系。

史賓塞昨天參加大陸「二○二五清華五道口全球金融論壇」，發表線上主題演講。他表示，在美國缺席的情況下，這樣的一個多邊體系存活下去可能性還是很大的，「因為最主要的國家除了美國之外，都是非常強大的國家，而且他們都熱衷建立多邊關係」。

當被問及川普政府發起的關稅戰，以及正在進行的貿易談判將如何影響未來全球貿易時，他提出三種可能：第一種是各個國家各自為政，全球貿易重回一九三○年的「斯姆特—霍利關稅法」時代，但他認為這將是一個災難，不太可能發生；第二種可能，中美兩個大國各自發揮影響力，但這一情景也不太可能出現，因為這會使新興市場國家面臨兩難選擇，還會影響到各國的國防支出。第三種也是他認為最可能的情景，即歐洲、中國大陸和其他主要新興市場國家形成一個比較合理的、可行的多邊體系。

針對第三種情況，史賓塞進一步說明，廿五、三十年前這一情形還是不可能的，因為新興市場國家還沒有達到中等收入水準，但隨著這些新興市場國家的經濟體量在全球占比逐漸提高，實施不包含美國的全球化體系還是有可能的，「當然這個過程會相當混亂」。

史賓塞提到，美國發起的關稅戰已削弱消費者信心，對美國經濟的負面影響開始展現，若不糾正，將對包括中美在內的全球經濟帶來災難性影響。目前川普政府與中國大陸及其他國家展開的雙邊談判，是對先前政策的調整和糾正。

川普 貿易談判 關稅

延伸閱讀

川普減稅法案被眾院擋下…可能少算了財政赤字

美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘

美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平

美共和黨眾議員內鬨法案卡關 川普財政政策遇挫

相關新聞

經濟學家史賓塞：美關稅戰可能推動陸、歐走向多邊貿易體系

二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞昨天表示，美國總統川普發起的關稅戰，可能會推動中國大陸、歐洲以及其他主要新興經濟體走向...

美議員憂心 關稅政策若失控恐淪「美國孤立」

美國聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨、參院軍委會民主黨首席議員利德，以及參院情報委員會民主黨籍副主席華納本周致函川普，...

美減稅法案在眾院卡關 川普喊話盡快通過

美國聯邦眾議院預算委員會十六日未能通過減稅、砍支出的包裹法案。美國總統川普則呼籲說，共和黨籍議員必須團結一致支持「這個又...

大陸減持美債189億美元 持倉規模降至全球第3

美中關稅戰陰影下，美國財政部十六日公布數據，中國三月減持一八九億美元美國國債至七六五四億美元，為今年首次減持。減持後，大...

川普：美無法與所有人會談 會為無法達成協議國家設天花板上限

美國總統川普十六日指稱，若美國日前沒有與中國大陸在瑞士日內瓦達成協議，中國可能會分崩離析，他當然願意與中國國家主席習近平...

英國金融時報：打破僵局 美與歐盟展開關稅談判

英國金融時報十六日報導，根據四位知情人士和該報看到的一份歐盟簡報，美國和歐盟終於打破近幾周來的僵局，最近已首度交換談判文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。