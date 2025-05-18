經濟學家史賓塞：美關稅戰可能推動陸、歐走向多邊貿易體系

二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞昨天表示，美國總統川普發起的關稅戰，可能會推動中國大陸、歐洲以及其他主要新興經濟體走向一個「比較合理的、可行的」多邊貿易體系。

史賓塞昨天參加大陸「二○二五清華五道口全球金融論壇」，發表線上主題演講。他表示，在美國缺席的情況下，這樣的一個多邊體系存活下去可能性還是很大的，「因為最主要的國家除了美國之外，都是非常強大的國家，而且他們都熱衷建立多邊關係」。

當被問及川普政府發起的關稅戰，以及正在進行的貿易談判將如何影響未來全球貿易時，他提出三種可能：第一種是各個國家各自為政，全球貿易重回一九三○年的「斯姆特—霍利關稅法」時代，但他認為這將是一個災難，不太可能發生；第二種可能，中美兩個大國各自發揮影響力，但這一情景也不太可能出現，因為這會使新興市場國家面臨兩難選擇，還會影響到各國的國防支出。第三種也是他認為最可能的情景，即歐洲、中國大陸和其他主要新興市場國家形成一個比較合理的、可行的多邊體系。

針對第三種情況，史賓塞進一步說明，廿五、三十年前這一情形還是不可能的，因為新興市場國家還沒有達到中等收入水準，但隨著這些新興市場國家的經濟體量在全球占比逐漸提高，實施不包含美國的全球化體系還是有可能的，「當然這個過程會相當混亂」。

史賓塞提到，美國發起的關稅戰已削弱消費者信心，對美國經濟的負面影響開始展現，若不糾正，將對包括中美在內的全球經濟帶來災難性影響。目前川普政府與中國大陸及其他國家展開的雙邊談判，是對先前政策的調整和糾正。