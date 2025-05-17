英國金融時報：打破僵局 美與歐盟展開關稅談判

英國金融時報十六日報導，根據四位知情人士和該報看到的一份歐盟簡報，美國和歐盟終於打破近幾周來的僵局，最近已首度交換談判文件，開始認真嚴肅地展開雙邊貿易談判，其中概述雙方要討論的領域，從關稅、數位貿易到投資機會。

報導稱，美國貿易代表葛里爾在私下會談時提醒歐盟外交人員，美方對歐盟遲遲不願提出書面提案愈來愈沮喪。葛里爾此舉迫使談判進程加快。

葛里爾說，若布魯塞爾不先有所行動，川普四月宣布對歐盟加徵的百分之廿對等關稅，七月將分毫不差恢復實施。

歐盟方面已表態，絕不接受美、英貿易協議中保留百分之十關稅的做法，也不接受取消加值營業稅（ＶＡＴ）或放寬數位監管等主張，但對減少仰賴中國關鍵原料與藥品持開放態度，也願考慮對疑似獲補貼的中國輸歐商品加徵關稅。

歐盟貿易總署總署長魏恩德就向各成員國說，歐盟須保持冷靜來行動，切勿屈服於美方亟欲取得的「速勝」。她提醒成員國，有些美國關稅可能繼續實施，尤其是在美國希望回流其本土生產產業，像鋼鐵和汽車製造。

即使川普四月突宣布其「解放日」的關稅政策暫緩九十天，但他仍維持對鋼、鋁和汽車加徵的百分之廿五關稅，並揚言對藥品、半導體、銅、木材、關鍵礦物和航太零件加徵關稅。

歐盟貿易政策執行委員塞夫柯維奇表示，希望透過增購美國天然氣、軍備和農產品來降低美歐貿易逆差，但美方已多次對歐盟徵的ＶＡＴ，還有實施的數位服務管制、食品標準及特定美國商品關稅表達關切。