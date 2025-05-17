聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美無法與所有人會談 會為無法達成協議國家設天花板上限

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
美國總統川普十六日晚間搭空軍一號專機返抵華府近郊的安德魯聯合基地，下機時向守候的媒體比出抬手握拳的招牌手勢。美聯社
美國總統川普十六日晚間搭空軍一號專機返抵華府近郊的安德魯聯合基地，下機時向守候的媒體比出抬手握拳的招牌手勢。美聯社

美國總統川普十六日指稱，若美國日前沒有與中國大陸在瑞士日內瓦達成協議，中國可能會分崩離析，他當然願意與中國國家主席習近平談外交政策及經濟議題，中、美關係很重要。川普還說，現在想與美國達成貿易協議的國家太多了，他不會與所有國家達成協議。

川普十六日結束中東行，當晚返回華府。他在此行第三站阿拉伯聯合大公國首都阿布達比訪問時，順便接受美國福斯新聞專訪，內容於十六日播出。

對美國正與各國談判貿易協議，川普說，印度是全球關稅最高的國家之一，使其他國家幾乎無法在印度做生意，但印度現在願意對美國商品降至零關稅，這很快就會實現，他現在並不著急。

川普表示，所有國家都想與美國達成協議，還特別點名南韓。他強調會達成一些協議，但不會與全部國家達成協議，目前有一五○國希望與美國達成協議，但美國無法與所有人會談，而他會為無法達成協議的那些國家設定天花板上限。

就美中日前達成協議，對彼此的報復性關稅休兵九十天，川普指出，市場非常樂見此一協議，而且若他當初沒與中方達成協議，中國就可能會支離破碎，但就算美國沒與中國達成協議，美國也不會潰敗。

川普稱，這次出訪的中東三國：沙烏地阿拉伯卡達及阿聯受中國強烈拉攏，旨在解決中國能源問題。這三國去中國，中國很可能成為他們「父母」，但沒發生，他的作為改變地緣政治格局，讓美國與中東國家關係空前緊密，「（讓這些國家）留在我們（美國）的羊圈裡非常重要」。

川普宣稱，自己是利用貿易來替美國算舊帳並締造和平，且伊朗也想與美國貿易，伊朗擁有非常龐大的原油資源，足以用三百年的原油，並質疑像伊朗般坐擁豐富原油的國家，為何還需要發展民用核能？

中東 卡達 川普 沙烏地阿拉伯 關稅

延伸閱讀

川普減稅法案被眾院擋下…可能少算了財政赤字

美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘

美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平

美共和黨眾議員內鬨法案卡關 川普財政政策遇挫

相關新聞

經濟學家史賓塞：美關稅戰可能推動陸、歐走向多邊貿易體系

二○○一年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞昨天表示，美國總統川普發起的關稅戰，可能會推動中國大陸、歐洲以及其他主要新興經濟體走向...

美議員憂心 關稅政策若失控恐淪「美國孤立」

美國聯邦參議院外委會民主黨首席議員夏亨、參院軍委會民主黨首席議員利德，以及參院情報委員會民主黨籍副主席華納本周致函川普，...

美減稅法案在眾院卡關 川普喊話盡快通過

美國聯邦眾議院預算委員會十六日未能通過減稅、砍支出的包裹法案。美國總統川普則呼籲說，共和黨籍議員必須團結一致支持「這個又...

大陸減持美債189億美元 持倉規模降至全球第3

美中關稅戰陰影下，美國財政部十六日公布數據，中國三月減持一八九億美元美國國債至七六五四億美元，為今年首次減持。減持後，大...

川普：美無法與所有人會談 會為無法達成協議國家設天花板上限

美國總統川普十六日指稱，若美國日前沒有與中國大陸在瑞士日內瓦達成協議，中國可能會分崩離析，他當然願意與中國國家主席習近平...

英國金融時報：打破僵局 美與歐盟展開關稅談判

英國金融時報十六日報導，根據四位知情人士和該報看到的一份歐盟簡報，美國和歐盟終於打破近幾周來的僵局，最近已首度交換談判文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。