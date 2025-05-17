川普：美無法與所有人會談 會為無法達成協議國家設天花板上限

美國總統川普十六日指稱，若美國日前沒有與中國大陸在瑞士日內瓦達成協議，中國可能會分崩離析，他當然願意與中國國家主席習近平談外交政策及經濟議題，中、美關係很重要。川普還說，現在想與美國達成貿易協議的國家太多了，他不會與所有國家達成協議。

川普十六日結束中東行，當晚返回華府。他在此行第三站阿拉伯聯合大公國首都阿布達比訪問時，順便接受美國福斯新聞專訪，內容於十六日播出。

對美國正與各國談判貿易協議，川普說，印度是全球關稅最高的國家之一，使其他國家幾乎無法在印度做生意，但印度現在願意對美國商品降至零關稅，這很快就會實現，他現在並不著急。

川普表示，所有國家都想與美國達成協議，還特別點名南韓。他強調會達成一些協議，但不會與全部國家達成協議，目前有一五○國希望與美國達成協議，但美國無法與所有人會談，而他會為無法達成協議的那些國家設定天花板上限。

就美中日前達成協議，對彼此的報復性關稅休兵九十天，川普指出，市場非常樂見此一協議，而且若他當初沒與中方達成協議，中國就可能會支離破碎，但就算美國沒與中國達成協議，美國也不會潰敗。

川普稱，這次出訪的中東三國：沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯受中國強烈拉攏，旨在解決中國能源問題。這三國去中國，中國很可能成為他們「父母」，但沒發生，他的作為改變地緣政治格局，讓美國與中東國家關係空前緊密，「（讓這些國家）留在我們（美國）的羊圈裡非常重要」。

川普宣稱，自己是利用貿易來替美國算舊帳並締造和平，且伊朗也想與美國貿易，伊朗擁有非常龐大的原油資源，足以用三百年的原油，並質疑像伊朗般坐擁豐富原油的國家，為何還需要發展民用核能？