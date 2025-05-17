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大陸減持美債189億美元 持倉規模降至全球第3

聯合報／ 記者陳湘瑾陳儷方／綜合報導
十六日美國財政部最新資料數據顯示，中國大陸今年首次減持美債，從美債第二大持有國退為第三大。圖為美鈔。路透
十六日美國財政部最新資料數據顯示，中國大陸今年首次減持美債，從美債第二大持有國退為第三大。圖為美鈔。路透

美中關稅戰陰影下，美國財政部十六日公布數據，中國三月減持一八九億美元美國國債至七六五四億美元，為今年首次減持。減持後，大陸對美國國債的持倉規模，由第二下降至第三。

澎湃新聞報導，三月美債前三大海外債主中，日本增持四十九億美元美國國債，持倉規模為一兆一千三百零八億美元，仍是美國第一大債主；英國增持二九○億美元美國國債至七七九三億美元，持倉規模由第三上升至第二。

從二○二二年四月起，大陸美債持倉一直低於一兆美元，且總體呈減持趨勢。二○二二、二○二三、二○二四年，大陸分別減持一七三二億美元、五○八億美元、五七三億美元美國國債。

美國財政部報告顯示，三月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流的淨流入總額為二五四三億美元。其中，海外私人資金淨流入為二五九二億美元，海外官方資金淨流出為四十九億美元。

同時，三月海外淨買入美國長期證券的資金規模為一八三二億美元，此前二月淨買入一四二七億美元。其中，海外私人投資者淨買入一四六○億美元，海外官方機構淨買入三七三億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外三月總體淨買入美國長期證券一六一八億美元，此前二月為淨買入一一二○億美元。

此前受到美中關係緊張加劇的影響，大陸社群媒體相關討論提到，大陸是否應該拋售其持有的美國國債。

至於我國央行四月底外匯存底高達五八二八億元，央行總裁楊金龍曾透露，央行持有美國政府公債低於三千億美元；根據美國財政部數據，台灣為美國國債的第十一大持有國。

外匯 川普 日本 美債 英國 關稅

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