獨家／6月北美搶艙喊價飆1倍 上看6,000美元

北美客戶急著補庫存，大陸廠商擔心關稅又起變化，只要訂單確認後，不計成本搶艙位出貨，6月海運市場上演搶櫃、搶艙大戰；五月北美-遠東貨櫃已經滿倉，6月想要準時到北美的艙位，價格已喊到每40呎櫃6,000美元，漲幅達1倍。

物流業者轉述，明明有90天出貨期，兩方都急著搶艙出貨，主要是4月川普的政策下的太急，很多人客戶急著出貨的普遍心態大陸準備用談的，業界說的畢竟只有90天或免期，誰知道90天以後會變怎樣。

美西每FEU(40呎櫃)達3,091美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,069美元，漲幅22%。由於5月艙位已經全滿，所有人都要爭取6月出貨，所以6月艙位非常緊俏，市場價格也跟著變動大，才會傳出已經有物流業喊價一個40呎櫃會飆到6,000美元。

美國大賣場的存貨周轉率約9次，等於是50天一個周期，最多庫存可以支撐90天，現在美國許多大賣場的庫存已經降到最低水位；尤其，現在開始出貨，到美國也要35-40天，還要提貨出關所以現在面臨接貨的壓力非常大。

根據物流業者表示，之前中國大陸沒出貨開始出貨，然而大量的航班在之前都已經取消，要等船公司再把船調回來，，各船公司都把船陸續拉去美國線，因為現在連歐洲線的船都預計要拉去跑美國線，艙位都已經滿到六月第一周。

不只是船舶調度吃緊，去年以來歐洲各大碼頭德國的漢堡、德國的鹿特丹、比利時安特衛普都一直有塞港的問題，一直沒有獲利解決；目前塞港的天數達到7天以上，再船舶減少的情況下，船舶周轉的壓力會更大。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這個事情對於美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。