川普稱南韓等多國爭取關稅豁免 但「沒辦法和那麼多人見面」

美國總統川普表示，南韓希望與美國達成貿易協議，首爾則正努力向川普政府爭取「對等」和產業關稅豁免。

韓聯社17日報導，許多美國貿易夥伴尋求達成協議，以避免或減少新關稅的影響。川普則在福斯新聞16日公布的專訪中表示，他不會與「所有人」達成協議。

川普說，「我不急。聽好了，每個人都想和我們達成協議，南韓也想和我們達成協議」，並補充道，「我不會和所有人達成協議，只會設定限額。我會達成一些交易，但…因為沒辦法，你沒辦法和那麼多人見面」。

此前外媒報導，川普16日在阿聯與企業主管開會時表示，未來「2至3周」將為美國貿易夥伴訂出關稅稅率，但也強調美方無法與與所有貿易夥伴逐一達成協議。

川普指出，財政部長貝森特和商務部長盧特尼克將致函各國，告知「在美國做生意的代價」。他指出，希望與美國達成協議的國家多達150個，但未具體透露哪些國家會收到信函。

韓聯社此前報導，南韓產業部長安德根與美國貿易代表葛里爾16日舉行會晤，協議下周展開正式磋商。安德根會後表示，產業部及相關部門組成的代表團將赴美，針對貿易平衡、非關稅措施、經濟安全、數位貿易、原產地、商業考量六大領域進行磋商。

安德根強調，他再次向葛里爾傳達南韓要求美方豁免「對等關稅」及特定商品關稅的立場。雖然南韓目前是代總統體制，但政府仍將積極協商，並向國會及國民詳細說明協商進程。