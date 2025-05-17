川普：中若未與美達成協議 恐支離破碎

美國總統川普16日表示，假如美國當初沒有與中國大陸達成協議，中國大陸可能會支離破碎（broken apart）；川普也說，想與美國達成協議的國家太多了，他不會與所有國家達成貿易協議。

川普美東時間16日結束中東行，預計晚間返回華府；他日前接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪，訪問內容在16日播出。

美國正與各國談判貿易協議，川普說，他不會與所有國家達成協議，並指出，目前有150個國家希望與美國達成協議，但美國無法與所有人見面，未來他會為無法達成協議的國家設定上限。

對於美國日前與中國大陸達成協議，暫緩兩邊的報復性關稅90天，川普說，如果他當初沒有與中國大陸達成協議，他認為中國大陸可能會支離破碎；川普並表示，美國就算沒有與中國大陸達成協議，美國也不會潰敗。