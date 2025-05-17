美對中30%關稅將到年底

分析師和投資者預期，在美中關稅戰休兵90天後，美國總統川普對中國大陸的關稅稅率可能維持30%直到今年底，預料仍會是大幅抑制大陸對美出口的稅率水準。這代表，儘管美中積極談判，但北京方面仍會承受進一步經濟苦痛。

根據彭博針對歐美與亞洲基金經理人、銀行和研究機構調查獲得的22份回應，美國今年對大陸產品徵收的關稅可能維持在30%直到年底。雖然30%稅率遠低於本周調降前的145%，但仍足以在中期導致美國從大陸的進口減少70%。

受訪者並不預期貿易談判能迅速取消川普第二任內對大陸徵收的關稅。另一項調查顯示，隨關稅威脅衝擊出口，周一將公布的官方數據預料將顯示大陸4月工業增加值放緩。

DNB銀行經濟學家陳可舒說，「我們預期貿易談判最終達成一些表面上的協議」。他說，在美國2026年期中選舉前（這可能是達成協議的期限），還沒有足夠時間發生美中相對地位大幅改變的情況。

受訪者對未來預期變得更分歧，七人認為關稅稅率將在六個月內降至30%以下，六人預期關稅將上升。根據預估中值，如果美中達成最終貿易協議，對陸關稅稅率可能會降至20%。