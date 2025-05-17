韓正：中美應妥善解決經貿摩擦

中國大陸國家副主席韓正十六日在會見美國訪賓時，針對美中經貿糾紛，他表示近日中美經貿會談取得實質性進展，「兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦」。

根據新華社十六日消息，當日韓正在北京會見美國景順集團（Invesco）董事會主席瓦格納。韓正表示，中美間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。「近日，中美經貿會談取得實質性進展，兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦」。

韓正還指出，大陸堅持以高水平開放推動高質量發展，以自身穩定性為全球經濟注入確定性，「將積極借鑒國際資本市場發展經驗，加快符合中國國情的資本市場改革」。他指出，歡迎景順集團加強對陸合作，也希望美國工商界為推進兩國關係、促進共同利益發揮更大作用。瓦格納則表示，將持續深耕大陸市場，為促進美中經貿合作貢獻力量。

當地時間五月十日至十一日，大陸國務院副總理何立峰，與美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾，在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方達成一系列實質性進展。雙方十二日發表聯合聲明，宣布十四日起，在九十天內暫停各自加徵的大部分關稅，但保留部分關稅，此外也暫停部分非關稅反制措施。