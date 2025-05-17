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楊珍妮出席APEC與葛里爾會談 農民抗議擬對美零關稅

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋屈彥辰／連線報導
擔憂政府將對美國農產品實施「零關稅」進口政策，農民昨天前往立法院群賢樓前抗議，強調不該犧牲農民、犧牲台灣農業。記者曾原信／攝影
擔憂政府將對美國農產品實施「零關稅」進口政策，農民昨天前往立法院群賢樓前抗議，強調不該犧牲農民、犧牲台灣農業。記者曾原信／攝影

對美國關稅談判，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件，引發農民不滿，十六日上街抗議。行政院長卓榮泰同日強調，從零談起是談判態度，但會靈活調整，前提是維持國家最大利益、產業競爭力，將堅持必要原則。

台灣農民自主行動聯盟昨集結農民到政院門口陳情，抗議「出賣台灣農業、農村與農民生存權，也是出賣全體國人」。二四八農學市集召集人楊儒門高呼，「白米要種在台灣田裡，不該成為國際談判桌上的籌碼！」與此同時，卓榮泰在行政院舉行執政周年媒體茶敘。

卓揆回應，台灣將美國當作重要市場，但不是唯一市場。他說，台灣產業韌性在於結合各地廠商及台商、國內廠商的各地布局，都有一整套策略跟計畫，從零談起是談判態度，但美方跟其他國家談判也在進行，我方也會機動因應，談判最終目的是維持國家最大利益、維持產業國際競爭力，尤其國人的健康、消費市場習慣，會堅持必要原則。

率領對美談判小組的行政院副院長鄭麗君十六日還原「零關稅談起」用意。她說，這是指面對美國關稅政策持續變動，我政府提出在互惠原則下雙方從零關稅談起，因台灣輸美產品已有百分之七十六是零關稅，美國進口台灣產品也有百分之六十二是零關稅，在此基礎上討論未來方向。

鄭麗君還說，除了對等關稅，還有美國貿易擴張法二三二條款，七日已向美方提意見書，表達台、美雙方在半導體有高度互補關係，若美方加徵關稅，反而會弱化我方產業赴美布局能力，增加斷鏈風險。政委楊珍妮正在南韓濟州島參與ＡＰＥＣ貿易部長會議，與美國貿易代表葛里爾雙邊會談，近期再持續展開磋商。

國民黨國政基金會副執行長凌濤則說，當賴總統還在「抗中保台」跟「脫中入北」時，美、中談判使台灣民眾感受到落差，賴政府是否沒跟上華府與北京談判的腳步，將台灣籌碼全讓出去。

半導體 卓榮泰 對等關稅 川普 農民 鄭麗君 關稅

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