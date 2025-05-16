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克羅埃西亞古城拍權力遊戲爆紅 憂川普關稅衝擊觀光

中央社／ 薩格勒布16日綜合外電報導
克羅埃西亞古城杜布洛夫尼克經常擠滿遊客，這些人亟欲造訪電視影集「權力遊戲」或電影「星際大戰」的拍攝場景。 路透社
克羅埃西亞古城杜布洛夫尼克經常擠滿遊客，這些人亟欲造訪電視影集「權力遊戲」或電影「星際大戰」的拍攝場景。 路透社

克羅埃西亞古城杜布洛夫尼克經常擠滿遊客，這些人亟欲造訪電視影集「權力遊戲」或電影「星際大戰」的拍攝場景，然而美國總統川普關稅舉措恐會衝擊當地電影及觀光業。

路透社報導，川普（Donald Trump）本月宣布將對所有在海外拍攝的電影施加100%關稅，令娛樂產業及杜布洛夫尼克（Dubrovnik）當地一些人感到擔憂，後者擔心導演們將因此不再至當地拍片。

克羅埃西亞電影製作人諾拉（Igor Aleksandar Nola）表示，「川普計劃實施的關稅措施造成巨大混亂」，且電影預算已受全球經濟動盪衝擊。

中歐及巴爾幹半島國家因壯麗景色、混合的建築風格與較低廉的拍片成本，多年來一直是好萊塢拍攝勝地。如果一部電影或影集大獲成功，拍攝地也可能變成遊客趨之若鶩的景點

杜布洛夫尼克的導遊武科維奇（Ivan Vukovic）指出，「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）確實改變了當地，現在每天約有1000名遊客參加關於權力遊戲的觀光行程。

杜布洛夫尼克每年接待140萬名觀光客，當地市長佛蘭柯維契（Mate Frankovic）談到，他預期這場危機不會持續太久，也不會嚴重影響當地的電影製作和觀光產業。

他說：「老實說，我無法想像一部認真的美國電影和大型製作不包含歐洲大城市。」

克羅埃西亞古城杜布洛夫尼克經常擠滿遊客，這些人亟欲造訪電視影集「權力遊戲」或電影「星際大戰」的拍攝場景。 路透社
克羅埃西亞古城杜布洛夫尼克經常擠滿遊客，這些人亟欲造訪電視影集「權力遊戲」或電影「星際大戰」的拍攝場景。 路透社

克羅埃西亞 好萊塢 川普 景點 美國 觀光客 關稅 電影

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