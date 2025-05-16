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美韓將協商！下周就6領域正式展開討論 南韓爭取免除對等關稅

中央社／ 首爾16日專電
美國貿易代表葛里爾。 路透社
美國貿易代表葛里爾。 路透社

南韓產業通商資源部長安德根今天與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行會談，安德根表示雙方已商定下週再次會面，就均衡貿易、非關稅措施、經濟安保、數位交易、原產地、商業考量等6領域展開正式討論。

正在南韓濟州島出席亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議的安德根與葛里爾今天下午會面，商討關稅相關事項。產業部新聞稿指出，雙方就1日舉行的局長級技術會議內容交換意見，並商議在下週舉行第2次技術會議。

安德根表示，雖然南韓目前是代理總統體制，相關部會仍緊密溝通，提出具體立場，持續向美方爭取免除對等關稅及針對特定品項的關稅措施。

根據韓聯社報導。第2次技術會議中韓方將由產業部及相關部會組成代表團訪美，就均衡貿易、非關稅措施、經濟安保、數位交易、原產地、商業考量等6領域與美方正式展開討論。

美韓上月24日在華府由財政部長及貿易代表進行2+2會談，韓方當時提出「7月方案」，希望藉由貿易、投資、造船、能源等合作，爭取在美國延後實施關稅措施的90天期間內、也就是在7月8日前免除相關關稅。

美韓雙方之後在5月1日舉行了第一次技術會議，但因美方同時與18國進行關稅協商，當時未能談及細節，下週的技術會議預計將是美韓就關稅問題首次談及具體做法。

南韓 川普 美國 關稅

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