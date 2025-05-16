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台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」
美國總統川普表示，未來「二至三周」將為美國貿易夥伴訂出關稅稅率，但也強調美國政府缺乏與所有貿易夥伴敲定協議的餘裕。
川普16日在阿拉伯聯合大公國與企業主管開會時表示，美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克，將致函告知各國「在美國做生意的代價」。川普指出，希望與美國達成協議的國家有150個，但未透露有多少或哪些國家會收到信。
川普說：「我認為我們會很公平，但與所有想和我們會面的人見面是不可能的事。」
川普4月2日對數十個貿易夥伴祭出較高關稅後，旋即把這些關稅暫停90天，給予外國政府與美國協商的時間。目前川普已和英國就貿易框架達成共識，美國也與中國大陸達成協議，互相暫時調降關稅，藉此爭取較多談判時間。
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