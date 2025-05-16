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川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水：談判尚未完成

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度外交部長蘇傑生。資料照片。路透
印度外交部長蘇傑生。資料照片。路透

CNN報導，美國總統川普15日表示，印度已提議取消對美關稅，作為潛在貿易協議的一環，但新德里隨即否認，稱談判尚未完成。

川普6日在白宮受訪時，強調與印度達成雙邊貿易協議的重要性。川普說，「印度關稅是全球數一數二高，我們不會容忍這種稅率，他們已同意調降關稅，而且稅率會降至零，他們已經答應了。他們不會為其他人這麼做，除了我」。

川普15日在卡達杜哈與商界領袖舉行圓桌會議時再度表示，「印度是全球關稅最高的國家之一，對印度銷售很困難，他們向我們提出一項協議，基本上願意對我們完全免徵關稅」。

不過，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishanka）隨後表示，雙方談判仍在進行，並稱美印談判「複雜」且「繁瑣」。蘇傑生表示，「談判持續進行中，這些談判非常複雜，也極為繁瑣。除非全部拍板…否則一切尚未定案」。

CNN指出，川普表示，印度對美國商品徵收的關稅「太高」，以致阻礙兩國之間大量商業往來。白宮長期批評印度的高關稅，包括汽車70%、部分網路設備20%、大米進口80%，也指責印方設下繁重進口監管規定等非關稅貿易壁壘。若印度確實有意實施零關稅，對於美國企業而言，將是一個可喜的轉變。

不過，蘇傑生表示，貿易協定「必須對兩國都有利」。他說，「這是我們對貿易協議的期待，在達成之前，我認為任何評價都言之過早」。

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