美中貿易爭端可能增加成本 應材業績展望略遜於預期

美國最大半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）本季業績展望略遜於分析師所料，並指出美中貿易爭端可能帶給成本的影響。

應用材料周四公布，7月止公司年度第3季營收約為72億美元，略遜於分析師平均預估的72.2億美元。

應用材料其他半導體業者尚在調適美國政府對中國大陸實施的銷售管制，華府加徵的關稅也使得財測更加困難。大陸業績占應用材料上季25%，低於去年同期的43%。

執行長迪克森（Gary Dickerson）接受訪問時說：「市場的不確定性更高了，儘管如此，本公司表現依然非常出色。」

財報發布後，應用材料周四盤後股價下跌多達4%，該公司今年上漲7.5%。

應用材料4月止一季不計特定項目的每股盈餘為2.39美元，高於分析師原所估的2.31美元。營收為71億美元，較去年同期成長7%，符合市場預期。

雖然製造高端AI運算處理器所需設備的需求依然強勁，但迪克森指出，製造汽車和工業零件的較簡單機器訂單已放緩。

應用材料的管理層認為，半導體產業正處於歷史性擴張期。半導體應用的快速擴展和人工智慧（AI）熱潮將有助於維持需求。迪克森曾表示，晶片的複雜性增加，也迫使客戶升級設備。

應用材料的客戶包括台積電（2330）、三星電子和英特爾等。這些製造商通常會提前訂購設備，因此應用材料的預測也成為未來需求的風向球。

自4月初以來，美中相繼進行一系列貿易政策調整，彼此將對雙方貨品關稅稅率提高至超過100%，到本周一大幅調降關稅為期90天，為進一步談判爭取時間。半導體設備4月初豁免於關稅，但未來情況可能會有變動。美國官員表示，未來幾周內，美國可能會對晶片和電子產品施加個別的關稅。