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美關稅調查汽車、鋼鋁、藥品 大陸再籲平等對話

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸商務部新聞發言人何詠前。 圖／取自央視
大陸商務部新聞發言人何詠前。 圖／取自央視

大陸商務部新聞發言人何詠前昨天表示，關於美方針對進口汽車、鋼鋁的二三二關稅，及對進口藥品展開二三二調查，中方認為，美方是典型的單邊主義和保護主義行徑，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，也無益本國產業發展。中方敦促美方，盡快停止二三二關稅措施，通過平等對話，妥善解決各方關切。

大陸商務部昨舉行例行記者會，發言人何詠前說明，中美雙方下一步將依據日內瓦會談共識，就經貿領域各自關切，保持溝通。

路透昨報導，南韓貿易部長鄭仁圭透露，中美貿易官員十五日在南韓出席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議期間會談。鄭仁圭說，當天美國貿易代表葛里爾，與中國貿易代表、大陸商務部副部長李成鋼會談。但何詠前就此回應媒體表示，目前沒有更多的資訊可以提供，如果有進一步消息會及時發布。

另美國商務部公告，在全球任何地方使用華為昇騰ＡＩ晶片均違反美國的出口管制，何詠前重申，美方公告是單邊霸凌做法，充分暴露其單邊主義、保護主義本質，「中方敦促美方立即糾正錯誤做法。」

何詠前 單邊 大陸商務部 川普 經貿 關稅 霸凌

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