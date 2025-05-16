關稅戰休兵，美商搶運 大陸輸美貨櫃訂單飆近3倍

美中關稅戰經過高層貿易會談暫緩後，兩國貿易重啟，「搶運潮」湧現，外貿企業爭相競逐九十天的緩衝期，此前積壓的訂單集中補發，航運艙位預訂量大幅回升，在美國下單的從大陸輸美集裝箱（貨櫃）運輸預訂量飆升近三倍。

央視報導，貿易追蹤機構Vizion戰略業務發展副總裁特雷西表示，截至五日的七天平均預訂量為五七○九個標準集裝箱，截至十四日的七天平均預訂量飆升百分之二七七，為二萬一五三○個標準集裝箱。

美國消費者新聞與商業頻道（ＣＮＢＣ）報導指出，隨著美中正式調整加徵關稅措施，許多美國商家紛紛開始從大陸工廠搶購商品。多家美國零售商和物流業高層稱，美國從大陸的進口將迎來激增。這意味著航運公司將把運力重新部署到過去一個月減少的跨太平洋航線。

對諸多外貿企業而言，中美互降關稅帶來一場「及時雨」。證券時報指出，多家大陸企業先前受美國關稅政策影響，有些訂單被要求暫停出貨，但目前美國客戶已計畫再次下單，甚至考慮多備點貨。有業者表示，雖然百分之卅的關稅對美國客戶還是有些影響，但毛利較高的產品，可以考慮和客戶共同承擔。

隨著美中進入「補貨周期」，美國航運數據分析公司Xeneta預估，未來幾周大陸至美國西海岸的運費將上漲百分之廿。Xeneta首席分析師桑德表示，對於托運人和承運商來說，未來九十天是加緊囤貨的最好機會。儘管目前關稅水平仍然較高，但關鍵在於風險管理，這比此前百分之一四五的關稅要好得多。

壹航運創辦人鍾哲超告訴大陸證券時報，中美經貿高層會談發布聯合聲明不到廿四小時，船運公司立刻恢復漲價，六月美西大櫃的運價已喊至六千美元，他指出，在這三個月的窗口期，美國採購商會抓住時間點快速下單，因此近期會呈現「供需兩旺」態勢。

銀河期貨在研究報告中指出，近期中美關稅下降且部分關稅暫緩九十天，預計將引發美線傳統旺季的搶運，緩和美線船舶繼續外溢至歐線的壓力，可望帶動運價逐漸企穩回升。中期來看，九十天關稅豁免「窗口期」疊加耶誕備貨旺季，或有望帶動八月前美國線的貨運量走強。