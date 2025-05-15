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美中降關稅90天 陸輸美貨櫃訂量暴增近300% 航運商看好「還會增加」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德國貨櫃航運商赫伯羅德貨櫃。路透
德國貨櫃航運商赫伯羅德貨櫃。路透

路透報導，美國與中國12日達成協議暫緩報復關稅後，預定從中國運往美國的貨櫃運輸量暴增將近300%。

根據美國貨運數據公司Vizion戰略業務發展副總裁崔西（Ben Tracy），以20呎標準貨櫃來說，截至5月14日的一周平均量達到2萬1530個，相較前一周平均量僅為5709個。

美國總統川普4月2日加徵對中商品關稅至145%後，美國進口商幾乎全面暫停出貨，隨著美中關稅暫時下調90天，運輸量可見迅速回升。根據協議，美國對中關稅降到30%，中國對美關稅降到10%。

崔西表示，「在這項暫時性緩和措施生效後，確實看到貨櫃預訂量開始回升」。

德國貨櫃航運巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）14日也表示，美中航線本周初的訂單量較上周增加約50%，執行長詹森（Rolf Habben Jansen）受訪指出：「我預期美中之間的貨運量還會進一步上升，這在過去幾天我們已經看出端倪。」

川普 關稅

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