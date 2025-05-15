傳美國在貿易談判中未推動貶抑美元 美元指數由黑翻紅

知情人士透露，美國官員在與全球各國進行貿易談判時，並未尋求將匯率政策承諾納入協議之中。這項消息傳出後，也帶動美元指數周三（14日）逆轉盤中跌勢，終場小幅上揚。

外匯市場投資人持續擔心川普政府可能以「貿易換匯率」，尋求推動美元走弱。周三盤中，彭博資訊報導，美韓已於5月初討論匯率政策，消息傳出後，韓元兌美元強勁升值，周三盤中一度強升近2%，日圓也同步升值，周三收盤升值0.49%，報146.75日圓。本月稍早，台幣兌美元創數十年來最大單日漲幅。

不過，彭博資訊稍後又報導，美國財政部長貝森特是川普政府中唯一一位負責匯率事務的經濟官員。據知情人士透露，貝森特並未授權其他官員在與貿易夥伴磋商時討論匯率問題，而且任何相關議題只有貝森特本人在場時才可談判。美國財政部發言人對此拒絕置評。

在有報導指出美國在貿易談判中沒有試圖壓低美元匯率後，美元指數回升，周三尾盤上揚0.04%，報101.039，逆轉盤中一度深達0.72%的跌幅。

歐元兌美元周三貶值0.1%，至1.1175美元，此前一度突破1.1260美元。

英鎊兌美元貶值0.3%，至1.3262美元。

自川普重返白宮以來，美元已貶值約8%。川普本人長期以來一直批評其他國家，尤其是亞洲國家，透過壓低本幣匯率來獲取貿易優勢。川普政府已對全球大多數國家加徵關稅，並在與多國展開談判時釋放「關稅可退讓」的訊號。

AmeriVet Securities美國利率交易及策略主管Gregory Faranello表示：「市場現在毫無疑問處於高度緊張狀態」，「極端的波動性反映當前貿易的不確定性」。

貝森特反覆對市場強調美國並未有意壓低匯率。他自2月以來多次公開表示，「強勢美元政策依然不變」。即使在川普4月2日宣布新一輪關稅病導致美國資產遭遇大規模拋售後，貝森特仍在不同場合重申上述立場。

在國際貨幣基金組織（IMF）春季會議期間，貝森特對到訪華盛頓的多國財政官員明確表示支持美元走強的態度。在Milken Institute年會上，他對投資人表示，美國仍是全球資本的「首選目的地」。上周末參加中美貿易會談後，貝森特透露雙方「並未討論匯率問題」。

據上述消息人士說，閉門貿易談判時美方立場與貝森特所說一致：美國希望各國避免操縱匯率貶值，但不會在任何可能涉及調降關稅的協議中明確寫入匯率條款。

儘管貝森特公開強調強勢美元反映的是強勁經濟，但川普本人及其一些幕僚的過往言論讓市場感受到政策轉向並非沒有空間。

例如，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）曾撰文討論「如何緩解作為全球儲備貨幣發行國所面臨的負擔」。

這促使市場人士愈來愈傾向於認為，無論美國官方如何表述匯率政策，川普的經濟目標，包括縮小貿易逆差、重振美國製造業，都指向更弱的美元匯率。

Karobaar Capital投資長Haris Khurshid表示，「現在談匯率協調可能還為時過早，但外匯交易員顯然已經開始嗅到一些意思」，「無論美國是否在貿易談判中正式納入匯率問題，市場已經在按照『弱勢美元』的邏輯進行交易。」