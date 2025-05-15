北京暫緩制裁45家美企 外交部：對美芬太尼關稅反制仍生效

針對中美日內瓦經貿會談聯合聲明提到大陸將暫停或取消自四月二日起針對美國的非關稅反制措施，大陸商務部昨晚表示暫緩制裁四十五家美企。

大陸商務部說，先前於四月四日、九日將十七家美國實體列入不可靠實體清單，為落實中美經貿高層會談共識，自五月十四日起，暫停四月四日公告相關措施九十天，暫停四月九日公告相關規定。

大陸商務部表示，大陸境內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將會依法進行審核，對符合條件的申請將予以批准。

路透報導，大陸商務部四日將美國十一家企業列入「不可靠實體清單」，九日又追加六家美國企業列入清單，禁止這些企業從事與中國有關的進出口活動，也不得在中國境內新增投資，理由是這些企業近年與台灣展開軍事技術合作，或參與對台軍售。

大陸商務部昨晚也表示，根據出口管制相關法律法規規定，於四月四日和九日分別發布兩份公告，共將廿八家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談的共識，決定自五月十四日起，在九十天內暫停上述相關措施。出口經營者如需向上述廿八家實體出口兩用物項，應當根據相關規定提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

不過，大陸外交部發言人林劍昨日表示，美方以芬太尼為藉口，對大陸無理加徵兩輪關稅，大陸均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效。

從二月至今，大陸對美的反制措施由於在本次瑞士談判中未觸及，農產品等關稅對美國產品出口仍然構成嚴重壁壘，大陸稀土出口亦仍管制中。