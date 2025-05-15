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美中關稅停火正式生效 川普：不排除與習近平討論細節

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普表示，美中之間將簽署的新協議即將為美國企業打開大陸市場。歐新社
美國總統川普表示，美中之間將簽署的新協議即將為美國企業打開大陸市場。歐新社

美國和中國大陸談定暫時調降關稅九十天，協議已在美東時間十四日凌晨○時（台灣時間十四日中午十二時）正式生效。美國總統川普表示，這起協議「最令人興奮」的部分，是即將為美國企業打開大陸市場，他同時表示不排除與大陸國家主席習近平討論細節。

美中十一日在日內瓦結束貿易談判，雙方同意九十天內互相下調關稅一一五個百分點，美方同意將大陸商品關稅降至百分之卅，中方則將美國商品關稅減至百分之十。

川普十三日搭乘空軍一號出訪中東時告訴福斯新聞記者，華府已掌握與大陸達成「強大」貿易協議的藍圖，「我們已經有一份非常非常有力的協議框架」。

川普表示，他與習近平的一向關係良好，雖然曾經因為新冠疫情而受阻，但除此之外雙方關係一向良好。他並表示自己「非常尊敬」習近平，「我們再看看接下來怎麼發展吧」。

川普說，美中協議「最令人興奮」但還沒有談到的層面，是為美國企業打開大陸市場，「這將開啟一個全新的世界，我認為這甚至對中國更好」，因此他認為很有希望達成這方面的協議。

至於是否可能針對細節親自與習近平接觸，川普說確實可能，但他不確定是否有這個必要。

儘管美中達成協議，但深層矛盾依舊存在。美國對大陸商品關稅稅率仍高於中國對美商品稅率，原因是川普政府加徵的百分之廿附加關稅，理由是大陸輸出製造芬太尼的化學原料。儘管美方表示在芬太尼議題上仍有合作空間，但中國外交部十三日警告華府「停止抹黑與轉嫁責任」。

分析人士警告，美中在九十天後可能重啟關稅戰，將為市場再添不確定性。

經濟學人資訊社首席經濟學家蘇月說，美中「未來要進一步削減關稅的難度不小，貿易衝突再度升溫的風險仍未消除」。

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