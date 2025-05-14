保留10%關稅 北京：美國14日已調降對中國商品關稅

中國商務部今晚表示，美方已於美東時間5月14日凌晨0時1分（台北時間14日中午12時1分）對中國商品取消91%關稅，暫停實施24%的對等關稅；美方還調降或撤銷對中國小額包裹加徵的關稅，將國際郵件從價稅率由120%調降至54%。

中國官媒新華社報導，從商務部獲悉，根據美國白宮12日發布的行政令，美方已於美東時間14日凌晨0時1分撤銷根據兩項行政令對中國（包括香港和澳門）商品加徵的共計91%的關稅，修改4月2日對中國（包括香港和澳門）商品加徵的34%的對等關稅措施，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。

至此，美國今年對中國商品加徵的關稅自145%降至30%。這30%為2月和3月美方兩次針對芬太尼問題提出的10%加徵稅率，再加上4月2日美國總統川普宣布對中國的對等關稅目前降到10%。

同時，美方還調降或撤銷對中國（包括香港）小額包裹加徵的關稅，將國際郵件從價稅率由120%降至54%，撤銷原定於6月1日起將從量稅由每件100美元調漲為200美元的措施。

報導說，鑒於美方根據中美經貿高層會談共識撤銷、暫停或調整有關對中加徵關稅，中方相應調整有關關稅和非關稅對美反制措施。

美中經貿高層經過瑞士會談後，12日發表聯合聲明，美國將對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%。

昨天深夜中國財政部官網已經公告，自14日中午12時1分起對美加徵關稅調整為10%。（編輯：邱國強）1150514