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關稅休戰90天成窗口期 美客戶急下單催中國廠商出貨

中央社／ 台北14日電

美中12日發布聯合聲明，留出90天緩徵24%關稅作為貿易協商期限。綜合中國媒體報導，美國客戶近日趁著這90天的「出貨窗口期」向中國廠商瘋狂下單，並催促加速生產，此舉已使5月底前中國駛往美國的貨輪艙位直逼滿艙。

綜合上觀新聞、界面新聞、澎湃新聞報導及中國網路訊息，阿里巴巴旗下的B2B跨國電商交易平台「阿里巴巴國際站」表示，美中12日發布聯合聲明調降關稅當晚，庫存幾乎見底的美國客戶開始向中國廠商瘋狂下單，且「都很著急」，希望中國廠商盡快在1個月內生產完成，因為貨物後續「還要在海上漂1個月」。

「阿里巴巴國際站」商家、上海威邇達遮陽設備有限公司總經理丁林鋒說，「大家都希望抓住90天的出貨窗口期」。報導指出，這家公司主業是房車遮陽簾，銷美營收比重達50%，12日美中聯合聲明後，中國房車遮陽簾的輸美關稅從153.8%大減為38.8%，使輸美銷路起死回生。

報導指出，13日早上7時30分，義烏市璟文進出口有限公司總經理吳慶芬一打開手機，就看到了一筆久違的美國老客戶訂單，一舉下單30萬雙襪子。她說，公司已經有一個月沒有接到這麼大的單子了，「還是比較興奮的，美國訂單回來了」。

廣東東莞齊彩數碼科技有限公司總經理張伍林也表示，這兩天非常忙，具體訂單數量還不清楚，但全公司業務員都在忙著美國發貨事宜，完全沒有時間盤點數量。

報導指出，在此情況下，中國外貿行業無疑要出現一波爆發式成長，美國採購商將掀起下單潮。更多外貿廠商都開始加班復工生產，抓緊這90天的「訂單窗口期」，把貨物銷出去。

在這兩天美國訂單激增下，中國航運業人士表示，從接收到的訂單數據來看，5月底前美國線的海運艙位都已經接近滿艙，如今全中國銷往美國市場的貨主都在搶發貨，艙位會越來越緊張，運價也會隨之水漲船高。

因應美國客戶利用90天談判期向中國廠商搶下訂單，「阿里國際站」今天表示，將投入擴大美國買家規模，進而幫助中國商家抓住90天「出貨窗口期」，同時加速建設本地倉網，以便中國賣家承接美國市場的採購增量。

「阿里國際站」並表示，已開啟海外現貨招商、「美國專場」定向營銷等措施，幫助中國商家快速提高來自美國的訂單轉化，加速生意成長。

川普 關稅

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