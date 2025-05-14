芬太尼關稅 中國外交部態度強硬指反制仍有效

美中12日發布聯合聲明，聚焦降低4月份加徵關稅，但美國總統川普2、3月 間以芬太尼為由加徵的20%關稅尚未處理。中國外交部今天對此仍持強硬態度，指中方對美芬太尼反制仍然有效。

中國外交部今天舉行例行記者會，發言人林劍再次強調美中雙方對加徵關稅「對等」的立場。澎湃新聞報導，林劍表示，「美方以芬太尼為藉口，對中國無理加徵兩輪關稅，中方均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效」。

林劍又稱，中美雙方在日內瓦的經貿會談達成多項積極共識，同意大幅降低雙邊關稅水平。美方承諾取消91%關稅，暫停實施24%的對等關稅，相應的中方也取消91%反制關稅，暫停實施24%的反制關稅，雙方各自保留10%的關稅。

外界關注下一階段美中經貿談判。儘管雙方首次接觸後大幅降低加徵關稅，但芬太尼關稅問題仍埋下貿易隱憂。中國外交部昨天對於美中是否會談以芬太尼為由加徵的關稅表示，「芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身」。

據中國財政部官網昨天顯示，經國務院批准，自2025年5月14日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。