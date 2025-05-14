關稅戰雖暫休兵...陸外交部：中方對美反制措施仍然有效

中美雙方在瑞士日內瓦的經貿會談達成多項積極共識，關稅戰暫時休兵。不過大陸外交部發言人林劍14日表示，美方以芬太尼為藉口，對大陸無理加徵2輪關稅，中方均第一時間採取包括關稅和非關稅措施在內的反制舉措，堅定維護自身正當權益，這些反制措施仍然有效。

儘管中美達成協議，但深層矛盾依舊存在。美國針對大陸商品的加徵關稅稅率仍高於大陸對美商品，原因之一是川普政府加徵的20%附加關稅，理由是大陸輸出製造芬太尼的化學原料。

從2月至今，大陸對美的反制措施，包括煤炭、液化天然氣、雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；原油、農業機械、大排量汽車、皮卡、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅；對鎢、碲、鉍、鉬、銦實施出口管制；對27家美國實體至不可靠清單，限制進出口及投資；對光纖產品發起首例反規避調查，暫停3家美國大豆企業輸陸資格。

由於這些措施在本次瑞士談判中未觸及，農產品等關稅，對美國產品出口仍然構成嚴重壁壘，大陸的稀土出口亦仍管制中。

儘管美方表示在芬太尼議題上仍有合作空間，但林劍13日表示，「中方多次表明，芬太尼是美國的問題」，「美方如果真心想與中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話。」