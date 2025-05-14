快訊

藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

黃子佼又與1女和解當場給錢 告訴代理人批：用極低金額打發被害人

藝人小熊高雄拍戲遭警拘提 戴帽子口罩押解北上就訊

聽新聞
0:00 / 0:00

美中根本分歧未解！外媒曝北京仍持續備戰 1至2年後終究惡化

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐約時報報導，儘管美中近日互降關稅、貿易衝突暫時降溫，但這並未改變雙方的深層對立。法新社
紐約時報報導，儘管美中近日互降關稅、貿易衝突暫時降溫，但這並未改變雙方的深層對立。法新社

紐約時報報導，儘管美中近日互降關稅、貿易衝突暫時降溫，但這並未改變雙方的深層對立。北京將美方此次視為「戰術退讓」，現在一方面爭取談判利益，另一方面則持續在對台灣、日本和菲律賓的區域主權爭議上展現強硬立場。

此次互降關稅可能為美中領袖通話甚至會談鋪路，但並未解決中國對美國的其他不滿。曾接觸川普政府的中國官員與政策顧問表示，北京會積極在談判爭取利益，同時為可能再次升溫的緊張局勢做準備。這和川普第一任期時美中關係走勢如出一轍。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策研究主任、曾任中情局中國政治分析師的席恩（Jonathan Czin）表示：「我認為，這次互降關稅證實北京一直以來的看法：對美國的意圖保持警惕是對的，並且有必要為第二場貿易戰預做準備。北京在首次貿易戰後幾年間一直為此布局。」

席恩補充：「我懷疑北京將美國這次舉動視為戰術退讓，而非根本上改變對中國共產黨的敵意。」

川普對全球實施高關稅也給了習近平機會，將中國塑造為友善、可信的替代選項，這正是習近平最近拜訪越南、柬埔寨、馬來西亞，以及本周與拉丁美洲領袖會晤的主軸。

中國對川普時代的應對策略也包括展現自身實力：明確告訴其他國家，尤其是亞洲鄰國，北京不會在區域主權和擴張野心上退讓。北京對外一方面釋出合作訊號，另一方面則以強勢行動維護主權主張，兩者在中國決策者眼中並不衝突，而是並行的雙軌戰略。

5月初，中國接連在東海與南海發動具挑釁意味的行動，導致與日本和菲律賓的摩擦升溫。

而最令北京警戒的，依然是台灣問題。4月初，解放軍圍繞台灣舉行軍演，模擬實施封鎖行動。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）表示：「中國確實會繼續利用華府貿易政策混亂之機，將自己包裝為穩定與可預測的燈塔，但在與鄰國的主權爭議上，不會有絲毫鬆手。」

儘管川普對歐洲盟友的貿易政策引發分歧，美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，川普政府在印太地區與日本、印度、澳洲、台灣等聯盟關係仍具延續性。

上海的國際關係學者沈丁立表示，這次關稅休戰不會消除中美之間深層的不信任。他指出，若雙方持續放緩貿易衝突，關係可能在短期的一到兩年內改善，但終究會再度惡化，「因為中美之間的分歧實在太多」。

北京 台海 川普 美中關係 美國 習近平 關稅

延伸閱讀

紐時：高風險談判中，川普對手正設法摸清他的套路

關稅戰休兵 川普不排除與習近平討論貿易細節

紐時：美中貿易戰休兵 未減美國經濟不確定性

訪中東「快樂寶地」川普有意簽署晶片、礦產協議

相關新聞

美中根本分歧未解！外媒曝北京仍持續備戰 1至2年後終究惡化

紐約時報報導，儘管美中近日互降關稅、貿易衝突暫時降溫，但這並未改變雙方的深層對立。北京將美方此次視為「戰術退讓」，現在一...

套路沒用？川普退讓劇本再上演 外媒分析：關稅包裝「真正目的」

紐約時報13日報導，美國總統川普一向以談判中的極限主義者自居：先開出天價條件，引發危機，再以高壓手段逼迫對手讓步。

芬太尼關稅 中國外交部態度強硬指反制仍有效

美中12日發布聯合聲明，聚焦降低4月份加徵關稅，但美國總統川普2、3月 間以芬太尼為由加徵的20%關稅尚未處理。中國外...

關稅戰雖暫休兵...陸外交部：中方對美反制措施仍然有效

中美雙方在瑞士日內瓦的經貿會談達成多項積極共識，關稅戰暫時休兵。不過大陸外交部發言人林劍14日表示，美方以芬太尼為藉口，...

美中關稅戰休兵90天！川普不排除與習近平討論貿易細節

美中關稅戰達成休兵90天的協議，美國總統川普今天表示，這起協議「最令人興奮」的部分，是即將為美國企業打開中國市場。他同時...

關稅戰休兵90天…美商連夜下單 中企搶艙位：先把錢賺了

美中關稅戰按下暫停鍵，迎來90天暫緩實施期。消息一出，美進口商凌晨就「跳起來」轉帳下單並催促中國供應商發貨。中國商家搶船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。