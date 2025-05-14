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川普關稅戰如坐雲霄飛車 美國企業逆境中求生

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普與北京當局之間反覆無常的貿易爭端，已對依賴中國製造業的美國企業造成嚴重衝擊，分析人士與企業認為，即便暫時緩和緊張局勢，也無法完全平息這場風暴。

玩具公司Glo負責人巴克（Anna Barker）說：「唯一選項就是硬撐著，在逆境中求生存，不然就只能倒閉。」她的公司位於密西西比州，銷售在美設計、中國製造的發光玩具。

她告訴法新社，明天開始的90天寬限期，只不過是「雷達上的一個光點」，下訂單、生產產品並運送到美國所需的時間遠遠超過這個期限。

自川普重返白宮以來，貿易戰不斷升級，美國對包括玩具在內的中國商品徵收145%關稅，而北京當局也對美國商品祭出125%的報復性關稅。

不過，這兩大經濟體上週末在瑞士舉行的會談中同意暫時降低關稅，美對中關稅下調至30%，中對美關稅則降至10%。

儘管巴克對正在進行的談判抱持審慎樂觀的態度，她仍警告說，對一家小公司而言，30%的關稅還是「太高了」。

川普主張，倘若企業在美國生產，就能享受零關稅待遇，但他忽略了這些公司仍需進口機械設備或原物料，而這都是需要成本的。

巴克說：「我們是一家美國公司。如果由我們自己決定的話，我們的優先選擇永遠是美國市場，但現在還沒法做到。」

為了維持營運，她正往海外尋求成長機會。

畢馬威會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）表示：「關稅依然高得令人難以承受，企業只能把成本轉嫁出去。」

這意味生產商、零售商和消費者可能全都要承擔部分成本，其中小型企業因利潤空間有限，將受到特別嚴重的打擊。

而在關稅打亂航運之下，也可能導致運費飆升。

俄亥俄州的鄧肯玩具公司（Duncan Toys Company）執行長斯塔夫（Josh Staph）說：「堆在中國廠房的大批庫存，現在都等著出海。」

史萬克說，政策變化讓企業「陷入驚慌與癱瘓的狀態」。

她說：「每當他們看到像現在這樣的90天窗口，就得拚命搶時間。在這樣的搶運潮中，你就知道運費一定會上漲。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任勒克（Philip Luck）指出，關稅若非永久撤銷，美國很可能會繼續看到「投資低迷」的情況。

他補充說，企業在試著安排長期合作的廠商和做出投資決策時，會很無所適從。

對Glo這家玩具公司來說，目前的解方可能是在美國以外地區尋求發展。這意味將中國製造的產品運至歐洲或其他地區，即使這間約有30名員工的公司總部仍設在密西西比州。

巴克說：「這聽起來似乎很矛盾。我們將重心轉向國際市場，實際上是為了維持美國的工作機會。」

川普 關稅

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