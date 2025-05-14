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關稅戰休兵 川普不排除與習近平討論貿易細節

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。美聯社資料照
美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。美聯社資料照

美中關稅戰達成休兵90天的協議，美國總統川普今天表示，這起協議「最令人興奮」的部分，是即將為美國企業打開中國市場。他同時表示不排除與中國國家主席習近平討論細節。

第2任期上任100多天的川普今天搭總統專機「空軍一號」前往沙烏地阿拉伯，並在途中接受福斯新聞頻道（Fox News）新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪，談及過去1週達成各項成就，包括調解印度巴基斯坦停火、削減處方藥品價格，以及哈瑪斯釋放最後一名擁有美國國籍且倖存的人質等。

其中最重要的，莫過於美中經貿高層在瑞士日內瓦舉行2天會談後，雙方達成一系列共識。

儘管計畫尚未拍板定案，也沒有「正式成文」，但川普表示中國已同意這項協議。

川普今天告訴福斯新聞頻道說，他們「幾乎從一開始就達成了協議」的基礎框架。他指出，這項協議「最令人興奮」的承諾之一，就是美國正嘗試打開中國市場。

他說：「現在是時候讓中國開放（市場），這是我們協議一部分。我們要推動中國對外開放市場。對我來說，這是最令人興奮的部分。」

川普並說他與習近平一向關係良好，雖然曾因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而受阻，但除此之外雙方關係一向良好。他並表示「非常尊敬」習近平，「我們再看看接下來怎麼發展吧」。

但他強調，美中協議最令人興奮，但還沒有談到的層面是為美國企業打開中國市場，「這將宛如開啟一個全新的世界，我認為這甚至對中國更好」，因此他認為很有希望達成這方面的協議。

至於是否可能針對細節親自與習近平接觸，川普說確實可能但他不能確定是否有這必要。

美中昨天發表聯合聲明，美國對中國銷美商品關稅從145%降至30%；中國對美國銷中商品關稅從125%降至10%，為期90天。調降關稅後，美中將建立對話機制討論經貿關係。

川普昨天對此在白宮對媒體發表談話時表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，並說「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一（unification）與和平非常有利。」

美國國務院就此指出，美國對台政策不變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係。

川普 關稅

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