快訊

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

撿回流浪三花「長大變女神級美貓」！百萬人直呼撿到寶：走出油畫的美人

明確禁止、反對兩岸交流 學者：教長鄭英耀史上第一人

美中貿易戰休兵 零售商提前加緊備貨迎年終購物檔期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
物流平台Freightos表示，隨著美中官方周一宣布高額關稅暫緩90天上路，海運業者和港口貨量勢必驟增。路透
物流平台Freightos表示，隨著美中官方周一宣布高額關稅暫緩90天上路，海運業者和港口貨量勢必驟增。路透

美中貿易戰進入90天的休兵期，企業紛紛趁機開始為年終感恩節和耶誕檔期提前備貨，各港口和海航業者也嚴陣以待，迎接需求的大起大落。

分析師警告，自美國總統川普4月宣布祭出全面對等關稅以來，中國大陸出貨至美國的貨櫃輪訂艙大幅下滑，如今迎接同樣劇烈的進口反彈潮，將考驗美國各大港口的作業量能。

英國金融時報引述航運顧問公司 Vespucci Maritime 執行長簡森（Lars Jensen）報導，美國港口一開始出現貨運銳減，接著將出現暴增，因為還堆在大陸碼頭的貨物將一口氣湧向美國，「這情況幾乎就是疫情期間那波甩鞭效應的翻版」。

物流平台Freightos表示，隨著美中官方周一宣布高額關稅暫緩90天上路，海運業者和港口貨量勢必驟增，業界恐將進入一段「運能吃緊、部分設備不足」的時期。

美國零售業者通常會在每年7月到10月中旬之間進口感恩節和耶誕節檔期的商品，如今為了趕在8月10日暫緩協議可能到期前搶先備貨，預料將提前下單。

Freightos研究主管李文（Judah Levine）周一發給客戶的報告中指出，接下來幾周企業可能會面臨貨櫃運價上漲和出貨延遲的情況，影響範圍涵蓋「出貨地和美國端」。

他說，「由於船隊擴編以及航運商新組聯盟之間競爭加劇，目前運價已較一年前低逾三成，因此今年旺季運價漲幅可能不會像去年那麼高。」

不過，Sea Intelligence執行長墨菲（Alan Murphy）指出，川普4月宣布加徵關稅後，美國針對大陸進口貨品的關稅水準仍高於以往，因此暫緩90天的實際影響仍難以預測。

川普 關稅

延伸閱讀

富達國際：持續關注關稅影響 增持公債抵禦下行風險

新iPhone漲價不是因為關稅 挨酸巧立名目！網嘲諷：多了72道工法

圖表看時事／美中關稅暫停火！聲明重點、兩國貿易5關鍵商品一次看

華爾街日報：川普關稅前後不一 美民眾難忍脫鉤代價

相關新聞

紐時：高風險談判中，川普對手正設法摸清他的套路

紐約時報13日報導，美國總統川普一向以談判中的極限主義者自居：先開出天價條件，引發危機，再以高壓手段逼迫對手讓步。

關稅戰休兵 川普不排除與習近平討論貿易細節

美中關稅戰達成休兵90天的協議，美國總統川普今天表示，這起協議「最令人興奮」的部分，是即將為美國企業打開中國市場。他同時...

關稅戰休兵90天…美商連夜下單 中企搶艙位：先把錢賺了

美中關稅戰按下暫停鍵，迎來90天暫緩實施期。消息一出，美進口商凌晨就「跳起來」轉帳下單並催促中國供應商發貨。中國商家搶船...

觀察站／中國大陸持有8000億美債 是關稅戰熄火關鍵？

短短兩日間，中美關稅大戰突然熄火，雖還有艱難的後續磋商，但由中共政治局嚴肅首提「國際經貿鬥爭」，到商務部定調「彌合分歧和...

華郵：對美「強硬」路線 中國大陸慶祝關稅戰首輪獲勝

華盛頓郵報報導，美中代表在瑞士談判達成暫停關稅戰90天的協議後，中國慶祝對美強硬路線獲勝。

對外貿易區成企業「躲關稅」暫時避風港 出貨美買家才交關稅

關稅風暴底下，對外貿易區(foreign-trade zone，FTZ)讓企業暫時找到避風港。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。