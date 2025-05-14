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路透：美國對中國大陸的小額包裹關稅 實際將降至30%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
由中國大陸寄入美國的小額商品包裹，傳出實際關稅稅率會降至30%。美聯社
由中國大陸寄入美國的小額商品包裹，傳出實際關稅稅率會降至30%。美聯社

路透報導，根據白宮的行政命令和業界專家的說法，美國針對由中國寄來的「小額豁免」（de minimis）商務包裹所課的關稅，其實將可以降至30%。此舉讓可能造成損害的美中貿易戰，進一步降溫。

白宮周一較晚才公布的小額包裹降稅行政命令，可令中國大陸的電子商務業者希音（Shein）、Temu緩解一些壓力。在這之前，美中在瑞士日內瓦談判後決定大幅互降關稅90天。

路透指出，美中對於談判協議的聯合聲明裡，沒有提到「小額豁免」目前被課的關稅要如何處理。美國總統川普在簽署的行政命令中則是提到，直接郵寄給消費者的商品，價值在800美元以下者，關稅稅率將由120%降至54%，今（14）日開始生效。新的調整維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅，但撤銷原計劃於6月1日將小額郵遞物品的從量關稅從100美元提高至200美元的規定。

然而兩位不願具名的快遞業界專家告訴路透，諸如UPS、聯邦快遞、DHL這些幫希音和Temu運送商品給美國消費者的商業遞送公司，現在實際預設這些自中國進口的包裹的關稅稅率降至30%，因為反映美中談判後的最新協議，亦即美國對中國進口商品，關稅稅率降為30%（對等關稅基礎10%，加上芬太尼問題相關的20%關稅）。

路透向白宮和美國貿易代表署請求釐清稅率究竟該是多少時，未獲他們立即回應。

消息來源告訴路透，希音和Temu寄給美國消費者的小額包裹，絕大多數都是由商業遞送公司處理，而不是經由美國郵政系統。

美國是在今年2月取消「小額豁免」商品的免稅進口，改為加課高額關稅。

川普 關稅

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