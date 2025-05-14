瑞典提議歐盟加入CPTPP 降低川普關稅衝擊

瑞典今天表示將提議歐洲聯盟（EU）加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望建立一個全世界最大的自由貿易區，抗衡美國總統川普課徵關稅帶來的衝擊。

路透社報導，CPTPP是澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南11個國家於2018年簽署的自由貿易協定。英國去年加入，中國也希望加入。

瑞典國際發展合作暨對外貿易部長度沙（BenjaminDousa）在日本透過電話表示：「如果歐盟與CPTPP以貿易集團的方式聯合，將會創造世界上最大的自由貿易區。」

度沙說：「美國日益自我封閉之際…這是歐洲向投資與貿易開放的大好時機。」

川普發動關稅突襲，顛覆數十年貿易慣例，動搖人們對傳統聯盟的信心，同時引發全球經濟衰退的憂慮。

目前正在多個亞洲國家進行貿易訪問的度沙表示，瑞典將於15日在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議上提出加入CPTPP的提案。

依賴出口的瑞典在歐盟27國之中是自由貿易最堅定的支持者之一，但度沙表示，他預計一些歐盟成員對CPTPP不會太熱衷。

度沙說：「我們已準備面對法國等國家的抗爭」。法國傳統上具有更強的保護主義傾向，尤其是在農產品方面。

雖然協商可能需要一些時間，但度沙表示，協商可以部門對部門、產業對產業的方式進行，這代表可以更快達成具體協議。

度沙表示加入CPTPP對瑞典而言非常重要：「如果我們想在瑞典負擔得起醫療保健、學校和社會服務…我們的出口商必須擁有更多銷售市場。」

歐盟已經與幾乎所有CPTPP成員國簽署或正在洽談雙邊協定。