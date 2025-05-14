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美英貿易協議國安條款擺明排陸 大陸憂立下其他談判先例

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國提供的鋼鐵和汽車業關稅寬減措施附帶條件，要求英國須「迅速配合美方對供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求」。美聯社
美國提供的鋼鐵和汽車業關稅寬減措施附帶條件，要求英國須「迅速配合美方對供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求」。美聯社

美國和英國貿易協議中設了國安條件，擺明將大陸製產品排除在英國供應鏈之外，如此一來也將為倫敦重建對大陸關係的努力增添變數。

美國上周和英國達成貿易協議，其中對英國鋼鐵和製藥業設下嚴格的安全要求，這川普政府自上月宣布全面對等關稅以來所達成的頭一份正式貿易協定。

大陸外交部就此協議答覆英國金融時報，國與國之間的協議不應針對別的國家，強調「國家間的合作不應損害其他國家的利益」。

如此一來，英國形同陷入美中兩大經濟強權之間的為難處境，也可能使倫敦政府修復對陸關係的努力變得更加棘手。

北京近來警告各國，勿和美國簽署損害大陸利益的貿易協定，擔心美國總統川普會透過與個別貿易夥伴談判，向對方施壓，將大陸排除在供應鏈之外。

美國提供的鋼鐵和汽車業關稅寬減措施附帶條件，要求英國須「迅速配合美方對供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求」。

英國官員表示，川普已明確指出，這個條件就是衝著大陸而來。根據協議，英國產品能否享有關稅減免，將視美方啟動「232條款」調查結果而定，此條款用來評估特定進口產品是否影響美國國安。

熟悉英國對中政策的政府貿易顧問透露，英國接受華府這類安全條款，令北京意外也引發疑慮，更何況英國首相施凱爾正致力修補對中關係。

大陸國家發展改革委下屬的宏觀經濟研究院研究員張燕生指出，華府顯然試圖在貿易談判中迫使其他政府接受類似條款，以孤立大陸。

他說：「英國這樣做，對中國並不公平。這類『毒藥條款』實際上比加關稅還嚴重。」

英國政府表示，這次簽署美英貿易協議，是為了「保障關鍵產業數千個就業機會、保護英國企業，並為未來擴大貿易奠定基礎」。

英國也強調，「與中國的貿易和投資對英國仍很重要」，並表示英國將「持續在符合英國和全球利益的領域，務實推動交流」。

川普 關稅

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