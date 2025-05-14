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華爾街日報：川普關稅前後不一 美民眾難忍脫鉤代價

中央社／ 紐約13日專電

美中今天起降低高關稅90天，「華爾街日報」首席經濟評論員葉偉平指出，美國總統川普的關稅手段前後不一致，對敵國比對盟邦還友善。川普對中關稅縮回不是因為中國妥協，而是國內代價太高，美國民眾承受脫鉤的痛苦是有限的。

研究機構Evercore ISI指出，美中會談後，加上川普（Donald Trump）上任前已有的稅率，美國對中國進口貨品實際將課徵39%關稅，仍然是主要國家中最高的稅率，遠高於對英國8%的實際稅率。

華爾街日報（Wall Street Journal）首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）認為，美中協議是技術上暫停90天高關稅，對英國則是最後定案的協議框架，兩者可視為川普關稅的天花板與地板。

中國擁有巨型製造力，大量對外傾銷，趕走競爭者並掌握關鍵技術，是美國地緣政治的對手。美國依賴中國供應鏈是危險的，必須打破現狀，這是兩黨共識，因此對中國課徵天花板關稅是可以理解的。

但如果13日公布的協議是川普對中政策可以理解的目標，整個過程就欠缺邏輯。川普經常打破自己的論述，對中國某些方面比對許多盟邦還要好。

川普對等關稅旨在懲罰美國的貿易逆差國，中國因此被課徵較高的34%，但忠實盟邦英國仍被課徵10%普遍關稅，這在2025年之前發生，是難以想像的。現在中國可能也僅被課徵10%關稅，美國對英國還有120億美元的順差，對中國卻有2950億美元的逆差。此外，川普對加拿大與墨西哥已開徵25%。

川普另一項前後不一的做法是，他承諾將對付開徵報復性關稅的國家，他一度以更高關稅報復中國，如今卻退至10%。

葉偉平指出，這不是因為中國妥協，而是美國將付出高昂代價。川普因為股市與債市大跌，暫緩對多國高關稅，如今因為貨架空蕩、貨櫃空置、中小企業倒閉，撤回對中各項關稅。

諷刺的是，依賴中國長期被視為美國的國安弱點，也是開徵關稅的緣由，但美中脫鉤，無論多緩和的進行，都是痛苦的。川普關稅縮回顯示美國民眾承受脫鉤痛苦是有限度的。

川普 關稅

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