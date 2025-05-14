中美互降關稅只是糖衣砲彈？一文看懂中美關稅局中局

12日發布的中美經貿聯合聲明，用三組數字引爆全球市場：美方取消91％追加關稅、暫停24％對等關稅、保留10％普通稅率；中方同步下調125%報復性關稅至10%。這輪日內瓦博弈的兩大核心信號浮出水面，一是中國供應鏈迎來90天緩衝期，二是中美建立關稅磋商機制。只不過，這場涉及7600億美元貿易額的世紀和解，可能只是大國博弈的策略性中場休息。





中美關稅戰竟然裝上了可調節的閘門，5月12日，中美日內瓦經貿會談後發表聯合聲明，雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下舉措：美國將（一）修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24％的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加征剩餘10％的關稅；（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

日內瓦會談釋放兩大超強信號

中國大陸將（一）相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24％的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10％的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

官方聲明文字或許一時難以理解，以下圖表則可一目了然。

換句話說，美國將把對中國商品的關稅率從145％降至30％，為期90天；中國大陸則將對美國商品關稅從125％降至10％，同樣為期90天。

「這次會談最核心的是兩件事，首先，雙方都把關稅降低到一個合理範圍，」熟悉外貿事務的時事觀察家、大陸海豚智庫創辦人李成東說，此舉至少減緩了中美之間的關稅對峙，其次是建立起後續的經貿關係協商機制，相當於暗示「關稅戰沒有結束，所以設立一個機構後續管控分歧。」

這個全新「工作組」的成員，包含了中方代表、中國國務院副總理何立峰，以及兩位美方代表、財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。

跨國資本已用真金白銀投票，消息發布後，A50期指、人民幣匯率同步拉升超2％，中概股和美股盤前集體飆漲12％，由於出現90天的緩衝期，市場紛紛押注2025年第二季度將現史詩級的「貨輪出口潮」，外貿公司將搶著把中國貨運進美國。

至此，中美雙方都回到原來的「正常軌道」，不再拚命疊加關稅，如此的磋商形勢，被大陸各界視為「中國的勝利」。

稀土出口並未列入附帶承諾

一是因為聯合聲明中並未附帶其他承諾，尤其是美國總統川普（Donald Trump）念茲在茲、希望中國大陸採購美國農產品和能源產品，以降低美國對中國大陸的貿易逆差，也沒有提及中國大陸將放寬稀土出口，相較於美國對英國及印度的新協議均涉及加大採購美國產品，「這就意味著中方很強硬。」李成東說。

二是因為中國大陸是全世界75個國家和經濟體當中，唯一向對等關稅採取報復手段者，結果最後卻並未因為報復被美國「拿走什麼東西」，反而令大陸出口企業大逆轉，獲得比原先145％關稅更好的條件，只是要增加10％的成本，就可以繼續在90天豁免期內和美國做生意。

深究這場中美「膽小鬼遊戲」的較量，為何美國會先眨眼？自然是因為川普政府面臨了期中選舉的壓力，以及美國企業界和民眾對於「空碼頭」「空貨架」「物價瘋漲」的反彈，加上巨額美債市場波動的刺激，逼得川普希望和中國大陸儘快達成協議。

大陸在「戰，奉陪到底；談，大門敞開」的主張下，儘管將日內瓦經貿會談視為一次「超乎預期的成功」，但卻對川普的反覆、隨意性和不確定性也做好準備，從官媒《觀察者網》在聯合聲明公布後的兩小時，立刻安排專家分析直播便可得知，中國大陸正採取著「邊談邊打」的策略，對中美博弈的規律有著客觀認識，日內瓦會談不過是大國博弈的策略性中場休息。

「當川普做出了比較實質性的讓步，接下來就是要核實後面他有沒有兌現承諾，」上海復旦大學國際政治性教授沈逸在直播中指出，當情勢有所緩解，對川普的作為還是要「聽其言，觀其行」，

中國示範如何應對美國的最優解

在中美達成階段性貿易協定後，無疑也對川普與其他國家的關稅談判產生了深遠的影響。

沈逸表示，中美這一協定的達成，也引發其他國家重新審視了自身的談判策略。以歐盟為例，歐盟在面對美國關稅時，雖然採取了一定的反制措施，但相較於中國大陸的對等反制，力度稍顯不足。

而日本在面對美國關稅時，似乎採取了更為謹慎的策略。儘管日本偶爾會通過言論施壓，如提及美國國債問題，但尚未採取實質性的報復行動，日本的這一策略相較於歐盟和中國大陸顯得較為溫和。

英國則是第一個與美國完成談判，但結果並不理想，身為對美逆差國的英國，反倒必須讓英國航空公司購買百億美元波音飛機等的條件以滿足美國，顯示出英國在談判中的弱勢地位。

「從當前的局勢來看，關稅戰的最優解方，就是強硬應對美國，你制裁我多少，我就制裁你多少，」沈逸下了一個結論說。

對於其他國家而言，或許可以從這一次日內瓦經貿會談中汲取經驗，向中國大陸學習和靠攏。沈逸甚至認為，各國或可考慮聯合一致，共同應對美國的關稅政策，在WTO的框架下尋求多邊磋商機制，以期在談判中獲得更有利的結果。

（本文出自2025.05.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）