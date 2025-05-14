英國認了與美貿易協議針對中國！北京回應了 專家指1原因不會立即報復

金融時報報導，英國與美國上周達成貿易協議，同意配合美國第232條款調查，評估特定進口商品是否對美國國安構成影響，可能被用於將中國大陸商品排除在英國供應鏈之外。對此，中國外交部已表達批評，認為英美合作不應損害第三方利益。

英美8日達成貿易協議，其中英國商品能否享有關稅減免，將取決於「232條款調查」，也就是評估特定進口商品對美國國家安全是否構成影響的機制，形同於讓美國對中國在英國的投資擁有實質的審查權。

英國官員已經表示，川普明確指出這些條件的真正目標是中國。

對此，北京表示，國與國之間的協議「不應以針對其他國家為目的」是「基本原則」。

中國外交部向金融時報表示：「國家之間的合作不應針對第三方，也不應損害第三方利益。」

這番評論使英國夾在兩大經濟強權之間，處境尷尬，也可能讓英國試圖重啟對中關係的努力變得更加困難。

根據聚焦貿易的政府顧問透露，倫敦接受華府提出的安全條款，令北京感到意外與憂慮，尤其是英國首相施凱爾近來致力於改善對中關係的背景下。

一位不具名的中國政府顧問表示：「中國必須有所回應，英國不應這麼急著簽下這項協議。」

中國國家宏觀經濟研究院高級研究員張燕生指出，華府顯然會在貿易談判中強迫其他國家接受類似條款，藉此孤立中國，「英國這麼做，對中國並不公平。這種毒藥條款其實比關稅還要糟糕。」

張燕生表示，中方應「直接在與英國的會談中提出這項問題」，但不宜立刻報復。他補充：「根本的問題在於美國，其他國家只是次要角色。這需要在與美國的貿易談判中處理。」