關稅休戰 習近平喊話拉美國家 建命運共同體

在美中經貿會談後，中國大陸昨在北京與「拉美與加勒比國家聯盟」（ＣＥＬＡＣ）成員國舉行中拉論壇第四屆部長級會議。大陸國家主席習近平出席致詞表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身，將和拉美國家攜手啟動五大工程，共建中拉命運共同體。

大陸於二○一四年與ＣＥＬＡＣ合作設立「中國—拉美與加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇），隔年舉辦首屆部長級會議，成員包括大陸和三十三個ＣＥＬＡＣ國家。

習近平昨在中拉論壇第四屆部長級會議開幕式表示，當前世界百年變局加速演進，多重風險交織，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定。大陸和拉美與加勒比國家都是全球南方重要成員。面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流滋長，中方願和拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

五大工程包括團結、發展、文明、和平和民心，包含大陸將與「拉共體」成員國深入推進高品質共建「一帶一路」，進口更多產品，鼓勵陸企擴大對拉美國家投資等。

習近平還宣布，將提供人民幣六六○億元（約台幣二七九○億元）信貸資金額度，三千五百個政府獎學金名額、一萬個赴陸培訓名額等，並決定首批向拉美與加勒比地區五個國家實施免簽。

關稅戰背景下，大陸外長王毅昨也強調，拉美是拉美人民的共同家園，「不是哪個國家的後院」，中方將與拉美與加勒比國家繼續深化經貿務實合作。他並提及，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，希望也相信拉方會繼續堅定恪守一個中國原則。

昨日出席會議的拉美國家元首包含哥倫比亞總統裴卓、巴西總統魯拉、智利總統博里奇等人。

值得注意的是，我邦交國海地及聖露西亞也派代表出席。大陸外交部發言人林劍昨對此回應，論壇是大陸和拉美與加勒比國家合作的重要平台，中方歡迎ＣＥＬＡＣ成員國參與。路透指出，海地由外長巴蒂斯特出席，聖露西亞則由外交官蘭西科特與會。

外交部昨晚透過新聞稿表示，外交部事前有掌握，友邦政府也透過我國使館告知，其中，海地外長表示是以ＣＥＬＡＣ成員國身分出席，聖露西亞強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。