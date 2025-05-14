中美持續解凍 美降陸港澳包裹稅 陸撤波音禁令

在中美經貿會談達成九十天休戰期的協議後，白宮十二日發布行政命令，宣布自十四日起修改陸港澳小額包裹的從價關稅稅率，從百分之一二〇降低至百分之五十四。此外，大陸據報已取消對本國航空公司接收美國波音飛機為期一個月的禁令，兩國過去一個多月緊張的貿易關係持續解凍。

白宮十二日發布行政命令，從五月十四日起對大陸、香港和澳門價值低於八百美元的小包裹關稅稅率，從百分之一二〇降至百分之五十四，同時仍維持每件小額郵遞物品一百美元的固定關稅，但撤銷原計畫在六月一日將固定關稅從一百美元提高至二百美元的規定。

過往從陸港澳輸入美國的小額包裹享有免稅政策，但川普上任後取消了這項政策，直接衝擊希音（Shein）、Temu等大陸跨境電商的業務。路透指出，儘管美國未恢復大陸包裹之前享有免關稅的小額豁免政策，但關稅下調仍有助於為希音和Temu等提供了喘息機會，這兩家公司可能會利用九十天的緩衝期大規模進貨，為美補充庫存。

另一方面，彭博昨引述知情人士報導，在中美貿易談判取得突破後，北京官員本周已開始通知國內航空公司和政府機構，美國波音飛機的交付可以恢復。

一名知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。