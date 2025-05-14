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阿拉斯加州長：台灣擬購600萬噸天然氣

聯合報／ 記者陳熙文李成蔭林銘翰／連線報導

美國阿拉斯加州長鄧利維十二日表示，台灣擬向阿拉斯加採購六百萬噸的天然氣，約占「阿拉斯加液化天然氣管線計畫」年產能的三成。鄧利維也表示，未來不排除出售天然氣給中國大陸。

美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」十一日至十四日在美國馬里蘭州舉行；才在三月訪台的鄧利維也出席高峰會，推銷阿拉斯加州的在地產業。

阿拉斯加州現階段希望與日、韓、台等國合作，投資價值約四四○億美元的「阿拉斯加液化天然氣管線計畫」，擬興建一條約八○○英里（約一二八七公里）長的輸送管，從北極圈以北的油田輸送天然氣至阿拉斯加南部，並在當地液化、運往亞洲。

該輸送管線目前預計二○二六年開工、二○二八年開始輸送天然氣；用於天然氣液化和出口等相關廠房設施則預計二○三○年完工。

由於美國財政部長貝森特多次點名台灣，指美國總統川普希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫，台灣中油公司也已與阿拉斯加州政府公營公司ＡＧＤＣ簽署投資意向書，台灣究竟會投資多少金額備受矚目。

鄧利維表示，他訪問台灣時與賴清德總統見過兩次面，台灣有意簽署合約，向阿拉斯加購買六百萬噸的天然氣，這對阿拉斯加而言，將成為史上最大規模的天然氣採購；阿拉斯加天然氣管線計畫預計年產二千萬噸的天然氣，台灣計畫的採購量達該管線年產量的三成。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，行政單位這次跟美國談判，看來被要求做很多投資，包含天然氣、新台幣匯率等，相關談判雖在情理之中，但政府不能黑箱作業，只要涉及人民權益、納稅人花多少代價，都應跟社會大眾充分報告。

民眾黨團副總召張啓楷對此正面看待，相信有助降低雙邊逆差，但認為大量採購就要更便宜，「不要買了天然氣，關稅又沒降，價格又比主要競爭國家高」。

川普 關稅

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