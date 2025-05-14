關稅戰 川普砲口轉向「歐盟比中國惡劣」

美國和中國大陸於十二日達成九十天關稅戰休兵。幾小時後，美國總統川普指控，歐盟比中國大陸還惡劣。

川普十二日在白宮記者會批評，「歐盟在很多方面比中國更惡劣好嗎？我們（美國）跟他們才剛開始（談判）。喔他們（對美關稅）會降很多，大家等著瞧，我們會占上風，他們對我們很不公平」。

歐盟已多次試圖與美國談判，希望川普取消對歐洲輸美商品徵的關稅，但未有結果。川普上周才稱讚歐盟執委會主席范德賴恩「非常棒」，希望兩人很快就能會面。

自從去年十一月當選以來，川普已和多位歐洲領袖會面，但范德賴恩尚未敲定與川普的會面。她上周指稱，只會在有可談判的具體貿易方案下，才會與川普會面。

歐盟上周提出若干可能的讓步，包括放寬監管以及共同致力遏止中國「產能過剩」問題。但同時揚言，若歐美貿易談判陷入僵局，將對總值九五○億歐元（約台幣三點三兆元）的美國輸歐商品徵關稅。對此，美國總統貿易與製造業高級顧問納瓦羅批評為「挑釁」。

川普十二日還宣稱，美國這次完全重置與中國的關係，但暫緩九十天的關稅不包括進口汽車、鋼、鋁等既有關稅，未來將開徵的藥品關稅也不包含在暫緩的關稅項目內。

川普說，中國將暫停並取消所有非貨幣壁壘。他們已同意這麼做。但他未詳述中方同意取消哪些壁壘，僅坦言接下來的談判會更複雜，「要變成白紙黑字得花點時間，要成為書面並非易事」。川普還說，若未來九十天，美、中談判未能達成協議，那對中關稅可能「遠高於」目前的百分之卅，但可能不會恢復為百分之一四五。

彭博資訊報導稱，川普前述說法暗示，北京可能願取消長期阻礙外資進入中國市場的規章制度、出口管制及股權所有權規定，但必須注意的是，他對貿易談判進展的說法向來都會誇大。

貝森特十三日在利雅德舉行的沙美投資論壇上說，川普在二○二○年首次對中貿易戰期間促成的協議，為中美即將展開的新一輪磋商提供了非常好的架構。「我們並不是從零開始。我們已經有一個架構，可以在此基礎上繼續推進。」當被問及貿易談判是否有禁區時，貝森特說，所有議題都將被擺上談判桌。

他提到，中美有望實現「宏大而美好」的經濟再平衡。理想情況是，中美能合作推動中國消費市場進一步開放，並提升美國產品的採購。

儘管貝森特對二○二○年達成的中美貿易協議給予正面評價，但報導指，中國先前並未完全履行協議承諾。根據該協議，北京承諾在兩年內額外採購二千億美元的美國商品，但並未達標。