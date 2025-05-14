美財長提及與亞洲國家貿易談判 貝森特：台灣有「非常好」的提案

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，他已聚焦於與亞洲的貿易協議談判，並表示台灣已提出「非常好」的提案，同時淡化和歐盟快速達成協議的可能性。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）則說，未來幾周將達成24項貿易協議。

貝森特13日在沙烏地阿拉伯舉行的沙美投資論壇上表示，「我已經聚焦於亞洲協議」，他的團隊與日本、南韓、印尼及台灣等亞洲經濟體的貿易談判取得進展，「我們已和日本進行非常有成效的討論」，「台灣已提出非常好的提案」，印尼「非常積極」對話，他還提到了與南韓和泰國的談判。

監督與亞洲經濟體談判的貝森特說，「在我這邊，事情進展順利」。哈塞特12日接受CNBC訪問時說，未來幾周將敲定24項貿易協議，市場能期待事態的常態化，貝森特和美國貿易代表葛里爾將繼續和中國大陸會商。

貝森特13日在沙國指出，美中談判「並非從零開始」，兩國在川普第一個總統任期達成的經貿協議，為後續磋商提供了非常好的框架，「我們有一個框架，能從那裡開始」。他被問到美中是否有任何禁忌話題時說，「一切都可以談」。

他重申，美國不希望與中國大陸全面脫鉤，只尋求在關鍵戰略產業推行脫鉤策略，表示美國的醫藥和半導體等產業已經「嚴重無法自給自足」，「美國將把這些產業帶回國內」。

不過，貝森特淡化與歐盟迅速達成貿易協議的可能性，和歐洲的討論稍慢一點，「我個人認為，歐洲可能有集體行動問題，例如義大利想要的東西與法國不同」，但他認為，美國最後將能與歐洲達成令人滿意的方案。

歐美談判代表上周啟動協商，歐盟提出可能會在貿易談判討論的選項，包括投資液化天然氣和AI，以及在金屬、汽車、半導體、關鍵礦產與航太等產業攜手合作。